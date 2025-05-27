Сад Нурова зовёт поогородничать в историческом центре Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ближайшую субботу, 7 июня, основатели Сада Нурова приглашают жителей Екатеринбурга на очередной большой субботник. На этот раз планируется завершить обустройство огорода.В программе субботника — подготовка грядок, сборка и покраска садовых конструкций, отсыпка дорожек, пересадка цветов и обновление покрытий из щепы. Не обойдётся и без сезонных задач: полив, прополка и уход за зелёными насаждениями. Также появится новая фотозона — повод заглянуть даже тем, кто не готов копать, но хочет оказать моральную поддержку более трудолюбивым, ну, и отдохнуть заодно.После трудового дня участников ждёт неформальное завершение: совместный обед на свежем воздухе с праздничным супом от поваров Сада. Будет и любимое многими «валяние на траве» — традиция, которая объединяет всех, кто приходит сюда и поработать, и отдохнуть душой.Организаторы субботника признаются, что без дополнительной помощи работы могут затянуться на всё лето. Поэтому если вы хотите провести субботу на природе, познакомиться с единомышленниками и внести вклад в развитие одного из самых уютных общественных пространств города — берите перчатки, хорошее настроение и приходите в Сад Нурова. Начало субботника намечено на два часа дня.