Уралуправтодор отчитался о половинной готовности обхода Богдановича на трассе P-351

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На участке федеральной трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень в обход города Богданович на 50% уложено земляное полотно. Об этом заявили в федеральном казённом учреждении «Уралуправтодор».Активная стадия строительства продолжается. Работы ведутся на отрезке с 35-го по 104-й километр — это более 70 километров новой дороги, которая должна значительно разгрузить транспортный поток и улучшить логистику между столицами Свердловской и Тюменской областей. Помимо наполовину уложенного земляного полотна, на объекте выполнено 15% основания из щебеночно-песчаной смеси, 11% выравнивающего слоя из мелкозернистого материала и около 7% — нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Параллельно продолжается установка водопропускных труб, что необходимо для обеспечения долговечности трассы.Всего в рамках проекта планируется строительство шести транспортных развязок в двух уровнях, восьми путепроводов, семи мостов и шести надземных пешеходных переходов. Работы задействуют порядка 400 специалистов и более 60 единиц техники. Основной объем строительства должен быть завершен к ноябрю 2026 года.Пока же дорога проходит прямо через населённый пункт, где водители часто теряют время в пробках у железнодорожных переездов. Новый маршрут позволит перенаправить транзитные потоки за пределы города, снизить аварийность и сократить путь, в том числе благодаря запуску рабочего движения на 17-километровом участке уже этой осенью.