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В Париже на 96-м году жизни скончалась правнучка основателя Екатеринбурга Татищева

17.11 Вторник, 3 июня 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
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В Париже скончалась Мария Дмитриевна Иванова-Татищева, правнучка Василия Никитича Татищева в шестом колене. Это случилось 27 мая, но СМИ стало известно только сейчас.

«Всю свою жизнь Мария Дмитриевна вела активную просветительскую работу как во Франции, так и в России, приобщала молодежь к великой русской культуре, была участником гвардейского объединения в Париже, помогала учебным заведениям в России», — сообщается на сайте Музея истории Екатеринбурга.

Мария Дмитриевна Иванова, урождённая Татищева, — дочь Дмитрия Сергеевича Татищева и Эмилии Алексеевны (урожденной графини Капнист). Она родилась во Франции, в Ницце, в 1930 году. Ее отец — участник Первой мировой войны, был удостоен Императорского Ордена Св. Анны IV степени «За храбрость». Эмигрировал во Францию в 1920 году.

В 2023 году Мария Иванова-Татищева направила жителям Екатеринбурга письмо, в котором в связи с 300-летием города пожелала горожанам мира и процветания. Она сожалела, что не смогла посетить Екатеринбург в силу возраста. Последний раз Мария Иванова-Татищева была в Екатеринбурге на 280-летии города.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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21:29 Суд отменил приказ свердловских чиновников, сокративший предмет охраны места захоронения Николая II
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