В Париже на 96-м году жизни скончалась правнучка основателя Екатеринбурга Татищева

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Париже скончалась Мария Дмитриевна Иванова-Татищева, правнучка Василия Никитича Татищева в шестом колене. Это случилось 27 мая, но СМИ стало известно только сейчас.«Всю свою жизнь Мария Дмитриевна вела активную просветительскую работу как во Франции, так и в России, приобщала молодежь к великой русской культуре, была участником гвардейского объединения в Париже, помогала учебным заведениям в России», — сообщается на сайте Музея истории Екатеринбурга.Мария Дмитриевна Иванова, урождённая Татищева, — дочь Дмитрия Сергеевича Татищева и Эмилии Алексеевны (урожденной графини Капнист). Она родилась во Франции, в Ницце, в 1930 году. Ее отец — участник Первой мировой войны, был удостоен Императорского Ордена Св. Анны IV степени «За храбрость». Эмигрировал во Францию в 1920 году.В 2023 году Мария Иванова-Татищева направила жителям Екатеринбурга письмо, в котором в связи с 300-летием города пожелала горожанам мира и процветания. Она сожалела, что не смогла посетить Екатеринбург в силу возраста. Последний раз Мария Иванова-Татищева была в Екатеринбурге на 280-летии города.