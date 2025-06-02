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Пикет против мусорного полигона прошёл у резиденции свердловского губернатора
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Пикет против мусорного полигона прошёл у резиденции губернатора Свердловской области
Жительница Екатеринбурга Наталья рассказала, что в Щелкуне у неё расположена дача, поэтому она вышла с плакатом к резиденции Дениса Паслера на улице Пушкина.
Наталья также напомнила об обнаруженных на месте планируемого полигона водных объектах.
Жительница Екатеринбурга Наталья рассказала, что в Щелкуне у неё расположена дача, поэтому она вышла с плакатом к резиденции Дениса Паслера на улице Пушкина.
Мы просим Вас обратить пристальное внимание на то, какое место планируется под такой вредный объект
— сказала в своей речи пикетчица.
Наталья также напомнила об обнаруженных на месте планируемого полигона водных объектах.
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