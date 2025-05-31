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В Екатеринбурге предлагается разрешить застройку в сквере у стадиона «Динамо»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге по заказу ООО «ТехноСтройКомплект» была выполнена экспертиза проекта зон охраны спорткомплекса «Динамо», который признан объектом культурного наследия федерального значения.
Согласно предлагаемому проекту, выполненному экспертами Маратом Каргиновым, Вероникой Николаевой и Натальей Удиной, территорию, прилегающую к стадиону, разделят на несколько регламентных зон:
— на территории парковки рядом с «Динамо» и ДИВС «Уралочка» устанавливается зона ЗРЗ-1 (допустимо строительство только подземных сооружений транспортной инфраструктуры);
— на территории сквера между «Динамо» и улицей Николая Никонова устанавливается зона ЗРЗ-4 (допустимо строительство зданий высотой до 13 метров);
— на территории сквера между «Динамо» и ККТ «Космос» устанавливается зона ЗРЗ-5 (допустимо строительство зданий высотой до 18 метров);
— на месте корта на внутренней территории спорткомплекса «Динамо» устанавливается зона ЗРЗ-3 (допустимо строительство зданий высотой до 17 метров).
Общественное обсуждение экспертизы продлится до 6 июня.
В 2018 году сквер, в котором планируют разрешить застройку, получил имя известного уральского баскетболиста Александра Канделя, выступавшего за «Уралмаш» и сборную СССР.
Отметим, что о каких-то конкретных проектах застройки указанной территории в последнее время не сообщалось. Ранее площадку за стадионом «Динамо» и ККТ «Космос» рассматривали как место для строительства небоскрёба, многоэтажной гостиницы и храма святой Екатерины, однако дальше обсуждений эти проекты не продвигались.
Согласно предлагаемому проекту, выполненному экспертами Маратом Каргиновым, Вероникой Николаевой и Натальей Удиной, территорию, прилегающую к стадиону, разделят на несколько регламентных зон:
— на территории парковки рядом с «Динамо» и ДИВС «Уралочка» устанавливается зона ЗРЗ-1 (допустимо строительство только подземных сооружений транспортной инфраструктуры);
— на территории сквера между «Динамо» и улицей Николая Никонова устанавливается зона ЗРЗ-4 (допустимо строительство зданий высотой до 13 метров);
— на территории сквера между «Динамо» и ККТ «Космос» устанавливается зона ЗРЗ-5 (допустимо строительство зданий высотой до 18 метров);
— на месте корта на внутренней территории спорткомплекса «Динамо» устанавливается зона ЗРЗ-3 (допустимо строительство зданий высотой до 17 метров).
Фрагмент из материалов историко-культурной экспертизы
Общественное обсуждение экспертизы продлится до 6 июня.
В 2018 году сквер, в котором планируют разрешить застройку, получил имя известного уральского баскетболиста Александра Канделя, выступавшего за «Уралмаш» и сборную СССР.
Отметим, что о каких-то конкретных проектах застройки указанной территории в последнее время не сообщалось. Ранее площадку за стадионом «Динамо» и ККТ «Космос» рассматривали как место для строительства небоскрёба, многоэтажной гостиницы и храма святой Екатерины, однако дальше обсуждений эти проекты не продвигались.
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