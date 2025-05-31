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Суд отменил приказ свердловских чиновников, сокративший предмет охраны места захоронения Николая II
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В сентябре прошлого года Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (Свердлохранкультура) издало приказ, согласно которому значительно сокращался предмет охраны достопримечательного места регионального значения «Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на старой Коптяковской дороге». В таком случае открывались дополнительные возможности для строительства в Поросёнковом логу, где расположен Мемориал Романовых (ранее планы по застройке части Железнодорожного лесопарка уже пыталась реализовать РПЦ).
Приказом из-под охраны был исключён ряд материальных компонентов, таких как площадка из гранитных плит и православный крест, старая Коптяковская дорога и прилегающие к ней территории, связанные с историческими событиями, старые рудники, прилегающие к старой Коптяковской дороге и ряд других деталей этой местности. Благотворительный фонд «Мемориал Романовых в после этого подал иск и оспорил законность приказа.
Иск долго «футболили» разные суды, прежде чем приступили к его рассмотрению – изначально он был подан в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга (по месту расположения памятника), но суд посчитал, что он должен рассматриваться в Ленинском районном суде – по месту расположения органа, издавшего приказ (с 2022 года Свердлохранкультура располагается по адресу Большакова, 105 в Екатеринбурге, что на территории Ленинского района города).
Однако и Ленинский районный суд отказался его рассматривать – переслав материалы дела в Свердловский областной. Ленинский суд мотивировал это тем, что иск должен рассматриваться в областном суде, поскольку оспаривается нормативный акт органа публичной власти, но на этот раз подсудность не устроила Свердлохранкультуру – ведомство указало, что приказ на является нормативным актом, и попросило передать дело в Ленинский райсуд. Против этого возражал истец, в результате вопрос подсудности рассматривался в Санкт-Петербурге (где, к слову, сейчас захоронен Николай II): и судья Второго апелляционного суда общей юрисдикции Светлана Вдовиченко постановила, что дело всё же должен рассматривать Свердловский областной суд.
Сегодня судья Свердловского областного суда Максим Рудаков удовлетворил иск благотворительного фонда «Мемориал Романовых» и признал приказ недействующим, рассказал Вечерним ведомостям глава фонда Илья Коровин.
Мотивировочная часто решения ещё не изготовлена, и оно может быть обжаловано Свердлохранкультурой.
Накануне, 1 июня, отмечалось 47-летие со дня обнаружения останков Царской семьи в Поросёнковом логу – их обнаружила группа энтузиастов-любителей, которым удалось сохранить место в тайне до последних лет существования СССР, после чего они приняли участие в официальных археологических раскопках.
Приказом из-под охраны был исключён ряд материальных компонентов, таких как площадка из гранитных плит и православный крест, старая Коптяковская дорога и прилегающие к ней территории, связанные с историческими событиями, старые рудники, прилегающие к старой Коптяковской дороге и ряд других деталей этой местности. Благотворительный фонд «Мемориал Романовых в после этого подал иск и оспорил законность приказа.
Иск долго «футболили» разные суды, прежде чем приступили к его рассмотрению – изначально он был подан в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга (по месту расположения памятника), но суд посчитал, что он должен рассматриваться в Ленинском районном суде – по месту расположения органа, издавшего приказ (с 2022 года Свердлохранкультура располагается по адресу Большакова, 105 в Екатеринбурге, что на территории Ленинского района города).
Однако и Ленинский районный суд отказался его рассматривать – переслав материалы дела в Свердловский областной. Ленинский суд мотивировал это тем, что иск должен рассматриваться в областном суде, поскольку оспаривается нормативный акт органа публичной власти, но на этот раз подсудность не устроила Свердлохранкультуру – ведомство указало, что приказ на является нормативным актом, и попросило передать дело в Ленинский райсуд. Против этого возражал истец, в результате вопрос подсудности рассматривался в Санкт-Петербурге (где, к слову, сейчас захоронен Николай II): и судья Второго апелляционного суда общей юрисдикции Светлана Вдовиченко постановила, что дело всё же должен рассматривать Свердловский областной суд.
Сегодня судья Свердловского областного суда Максим Рудаков удовлетворил иск благотворительного фонда «Мемориал Романовых» и признал приказ недействующим, рассказал Вечерним ведомостям глава фонда Илья Коровин.
Мотивировочная часто решения ещё не изготовлена, и оно может быть обжаловано Свердлохранкультурой.
Стороны по делу
Накануне, 1 июня, отмечалось 47-летие со дня обнаружения останков Царской семьи в Поросёнковом логу – их обнаружила группа энтузиастов-любителей, которым удалось сохранить место в тайне до последних лет существования СССР, после чего они приняли участие в официальных археологических раскопках.
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