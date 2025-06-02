В России запустили бесплатный цифровой сервис для поиска пропавших людей

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В России запустили бесплатный сервис для поиска пропавших людей. Это первый в стране цифровой проект, который позволяет оперативно получить информацию о местоположении пропавшего человека, точность данных составляет 50-150 метров, рассказали в пресс-службе МТС. Компания объявила о партнёрстве с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт».«Много лет подряд мы пытались получить доступ к местоположению людей, терпящих бедствие, с помощью изменений в законодательстве, и это не удавалось. Мы рады, что социально ответственный бизнес пришёл на помощь и создал новый инструмент, который позволяет оперативно получить геоданные без долгих бюрократических процедур, и тем самым повысит шансы на спасение людей», – комментирует Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда.Для того, чтобы определять местоположение абонента в случае его пропажи, был разработан сервис «МТС.ГеоПоиск», он бесплатный, рассказали в компании. Для подключения сервиса пользователь через приложение Мой МТС должен дать согласие на передачу данных в отряд «ЛизаАлерт» — это данные о местоположении, а также о заряде мобильного.«Информация о местоположении пропавших людей передается в автоматическом режиме сразу после поступления запроса от “ЛизаАлерт”. Вся информация передается через зашифрованный канал и интерфейс, которые были разработаны специально для обмена данными с представителями поисково-спасательного отряда», — рассказали в МТС.Там уточнили, что данные о пропавших людях собираются с мобильного (включая данные GPS, Wi-Fi) и от активной базовой станции, к которой подключено устройство в момент запроса информации. Точность получаемых данных о том, где находится пропавший человек, — от 50 до 150 метров, она зависит от застройки местности, а также от модели мобильного устройства.«Наш совместный проект с “ЛизаАлерт” – это большое достижение в области поисково-спасательных работ, и сейчас мы сделали первый шаг в этом важном деле. В дальнейшем мы планируем развивать наше сотрудничество, создавая новые технологии и инструменты для поиска пропавших», – отметила гендиректор ПАО «МТС» Инесса Галактионова.С момента основания отряда «ЛизаАлерт», с октября 2010 года, добровольцы получили более 300 тысяч заявок на поиск пропавших, почти 260 тысяч человек было найдено.«Сегодня добровольческий поисковый отряд “ЛизаАлерт” — некоммерческое объединение, ставящее своей основной задачей оперативное реагирование и гражданское содействие в поиске пропавших всех категорий», — отмечается на сайте отряда. Добровольцы ищут детей и взрослых, проводят широкомасштабные поисковые операции с привлечением сотен волонтеров, специалистов, СМИ и интернет-сообществ.