Возрастное ограничение 18+

В России запустили бесплатный цифровой сервис для поиска пропавших людей

17.29 Понедельник, 2 июня 2025
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В России запустили бесплатный сервис для поиска пропавших людей. Это первый в стране цифровой проект, который позволяет оперативно получить информацию о местоположении пропавшего человека, точность данных составляет 50-150 метров, рассказали в пресс-службе МТС. Компания объявила о партнёрстве с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт».

«Много лет подряд мы пытались получить доступ к местоположению людей, терпящих бедствие, с помощью изменений в законодательстве, и это не удавалось. Мы рады, что социально ответственный бизнес пришёл на помощь и создал новый инструмент, который позволяет оперативно получить геоданные без долгих бюрократических процедур, и тем самым повысит шансы на спасение людей», – комментирует Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда.

Для того, чтобы определять местоположение абонента в случае его пропажи, был разработан сервис «МТС.ГеоПоиск», он бесплатный, рассказали в компании. Для подключения сервиса пользователь через приложение Мой МТС должен дать согласие на передачу данных в отряд «ЛизаАлерт» — это данные о местоположении, а также о заряде мобильного.

«Информация о местоположении пропавших людей передается в автоматическом режиме сразу после поступления запроса от “ЛизаАлерт”. Вся информация передается через зашифрованный канал и интерфейс, которые были разработаны специально для обмена данными с представителями поисково-спасательного отряда», — рассказали в МТС.

Там уточнили, что данные о пропавших людях собираются с мобильного (включая данные GPS, Wi-Fi) и от активной базовой станции, к которой подключено устройство в момент запроса информации. Точность получаемых данных о том, где находится пропавший человек, — от 50 до 150 метров, она зависит от застройки местности, а также от модели мобильного устройства.

«Наш совместный проект с “ЛизаАлерт” – это большое достижение в области поисково-спасательных работ, и сейчас мы сделали первый шаг в этом важном деле. В дальнейшем мы планируем развивать наше сотрудничество, создавая новые технологии и инструменты для поиска пропавших», – отметила гендиректор ПАО «МТС» Инесса Галактионова.

С момента основания отряда «ЛизаАлерт», с октября 2010 года, добровольцы получили более 300 тысяч заявок на поиск пропавших, почти 260 тысяч человек было найдено.

«Сегодня добровольческий поисковый отряд “ЛизаАлерт” — некоммерческое объединение, ставящее своей основной задачей оперативное реагирование и гражданское содействие в поиске пропавших всех категорий», — отмечается на сайте отряда. Добровольцы ищут детей и взрослых, проводят широкомасштабные поисковые операции с привлечением сотен волонтеров, специалистов, СМИ и интернет-сообществ.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Анна Андреева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Разборка с односельчанином закончилась для жителя Режевского района годами колонии
02 июня 2025
Суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве семьи в новогоднюю ночь в Каменске-Уральском 32 года назад
24 мая 2025
Волонтёры спасли собаку, которая три года жила под землёй
01 июня 2025
Очередной «бегунок» будет отвечать перед судом в Екатеринбурге за хищение шести миллионов рублей
26 мая 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Присяжных лишили чувств. В Екатеринбурге третий состав коллегии рассматривает нашумевшее дело об убийстве

Как изменился процесс после двух единогласных оправданий
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:54 Лобовое столкновение на трассе Екатеринбург–Шадринск–Курган унесло жизнь водителя ВАЗа
20:30 Пожар на полигоне ТБО «Северный» оказался вдвое больше изначально объявленного
19:40 Музей истории Екатеринбурга стал сам себе экспонатом
19:26 Оставлявших уралмашевцев без света воров поймали
18:37 Собачку с огромной скальпированной раной пытаются спасти в Екатеринбурге
18:16 Всего за два дня в Свердловской области вспыхивало 60 пожаров
17:42 Под Екатеринбургом вспыхнул мусорный полигон
17:29 В России запустили бесплатный цифровой сервис для поиска пропавших людей
17:28 До конца 2025 года в Свердловской области хотят отремонтировать 442 километра дорог
17:17 Обвиняемым в подмене анализов нижнетагильским полицейским вновь вынесли приговор
16:27 В Свердловской области за неделю составили 182 протокола за нарушения правил пожарной безопасности
16:01 Площадь действующих пожаров в лесах Свердловской области выросла на 11 гектаров
15:46 Разборка с односельчанином закончилась для жителя Режевского района годами колонии
15:08 Стали известны подробности коррупционного дела экс-замминистра ЖКХ и экс-депутата ЗакСО
14:51 Водоёмы на юге Сысертского района требуют внести в ЕГРН
14:10 259 раз житель Алапаевска ударил свою сожительницу ножом
13:17 О ветре до 24 метров в секунду предупреждают в свердловском МЧС
12:54 В выходные в Верхней Пышме провели благотворительный забег
11:58 В Нижнем Тагиле на нерадивую мать возбудили уголовное дело
10:54 В Берёзовском городском суде рассмотрят дело об убийстве на Старопышминском тракте 14 лет назад
10:09 В Свердловской области начали действовать меры поддержки для молодых матерей
09:38 Сильный ветер и грозы ожидаются в Свердловской области
09:19 Водитель без прав и трезвого ума въехал в дерево на свердловской дороге
18:10 Дом как семейная реликвия: почему деревянное строительство становится новой роскошью
17:31 СК присоединился к расследованию несчастного случая в парке имени Чкалова в Екатеринбурге
16:01 В Екатеринбурге стартовала запись детей в спортивные школы
Все новости Свердловской области
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
Все новости России и мира
20:54 Лобовое столкновение на трассе Екатеринбург–Шадринск–Курган унесло жизнь водителя ВАЗа
20:30 Пожар на полигоне ТБО «Северный» оказался вдвое больше изначально объявленного
19:40 Музей истории Екатеринбурга стал сам себе экспонатом
19:26 Оставлявших уралмашевцев без света воров поймали
18:37 Собачку с огромной скальпированной раной пытаются спасти в Екатеринбурге
18:16 Всего за два дня в Свердловской области вспыхивало 60 пожаров
17:42 Под Екатеринбургом вспыхнул мусорный полигон
17:29 В России запустили бесплатный цифровой сервис для поиска пропавших людей
17:28 До конца 2025 года в Свердловской области хотят отремонтировать 442 километра дорог
17:17 Обвиняемым в подмене анализов нижнетагильским полицейским вновь вынесли приговор
16:27 В Свердловской области за неделю составили 182 протокола за нарушения правил пожарной безопасности
16:01 Площадь действующих пожаров в лесах Свердловской области выросла на 11 гектаров
15:46 Разборка с односельчанином закончилась для жителя Режевского района годами колонии
15:08 Стали известны подробности коррупционного дела экс-замминистра ЖКХ и экс-депутата ЗакСО
14:51 Водоёмы на юге Сысертского района требуют внести в ЕГРН
14:10 259 раз житель Алапаевска ударил свою сожительницу ножом
13:17 О ветре до 24 метров в секунду предупреждают в свердловском МЧС
12:54 В выходные в Верхней Пышме провели благотворительный забег
11:58 В Нижнем Тагиле на нерадивую мать возбудили уголовное дело
10:54 В Берёзовском городском суде рассмотрят дело об убийстве на Старопышминском тракте 14 лет назад
10:09 В Свердловской области начали действовать меры поддержки для молодых матерей
09:38 Сильный ветер и грозы ожидаются в Свердловской области
09:19 Водитель без прав и трезвого ума въехал в дерево на свердловской дороге
18:10 Дом как семейная реликвия: почему деревянное строительство становится новой роскошью
17:31 СК присоединился к расследованию несчастного случая в парке имени Чкалова в Екатеринбурге
16:01 В Екатеринбурге стартовала запись детей в спортивные школы
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK