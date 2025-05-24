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До конца 2025 года в Свердловской области хотят отремонтировать 442 километра дорог
Фото: Юлия Кольтенберг
До конца текущего года в Свердловской области собираются отремонтировать 442 километра дорог. В планах как региональные, так и городские дороги, сообщают в департаменте информационной политики региона.
По данным ДИПа, в текущий момент ремонт ведутся на 86 участках протяженностью 172,4 километра, в том числе на 28 мостах и путепроводах.
Там также отмечают, что по поручению исполняющего обязанности губернатора Свердловской области был начат капитальный ремонт проблемного участка автодороги Кушва – Нижняя Тура (между 39-м и 41-м километром, в районе Верхней Туры), о котором его просили в ходе личного приёма жители Нижнетуринского района и прилегающих деревень.
По данным ДИПа, в текущий момент ремонт ведутся на 86 участках протяженностью 172,4 километра, в том числе на 28 мостах и путепроводах.
Там также отмечают, что по поручению исполняющего обязанности губернатора Свердловской области был начат капитальный ремонт проблемного участка автодороги Кушва – Нижняя Тура (между 39-м и 41-м километром, в районе Верхней Туры), о котором его просили в ходе личного приёма жители Нижнетуринского района и прилегающих деревень.
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