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Водоёмы на юге Сысертского района требуют внести в ЕГРН
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Жители Сысертского района требуют обследовать и зарегистрировать в ЕГРН водные объекты, которые активисты обнаружили на месте, выбранном под строительство мусорного полигона.
С таким требованием сегодня вышел к резиденции губернатора Свердловской области житель района.
Ранее этот вопрос уже поднимался – сысертчане обнаружили у деревни Андреевка ручей, который Росводресурсы по их обращению внесло в Государственный водный реестр, но областное Минприроды отказалось делать следующий шаг — определять береговую линию водного объекта для внесения в ЕГРН. Чиновники сослались на нехватку средств в бюджете.
На минувшей неделе в АНО «Щит Малой Родины», объединившей противников строительства полигона, заявили об обнаружении ещё нескольких водных объектов — Кандратьевских болот, а также озёр и другого ручья. Эти объекты, по мнению сысертчан, не позволяют начать строительство спорного объекта. В пятницу на место планируемого полигона для обследования территории приезжали представители концессионера ООО «Экологические системы», чиновник областного Минприроды и два специалиста по водным объектам. По словам местных жителей, участники мероприятия не дошли до обнаруженного ручья и других водных объектов.
«Когда будут зарегистрированы, тогда и поедем. Пока неинтересно», – передают в группе АНО «Щит Малой Родины» слова представителя Минприроды.
С таким требованием сегодня вышел к резиденции губернатора Свердловской области житель района.
Ранее этот вопрос уже поднимался – сысертчане обнаружили у деревни Андреевка ручей, который Росводресурсы по их обращению внесло в Государственный водный реестр, но областное Минприроды отказалось делать следующий шаг — определять береговую линию водного объекта для внесения в ЕГРН. Чиновники сослались на нехватку средств в бюджете.
На минувшей неделе в АНО «Щит Малой Родины», объединившей противников строительства полигона, заявили об обнаружении ещё нескольких водных объектов — Кандратьевских болот, а также озёр и другого ручья. Эти объекты, по мнению сысертчан, не позволяют начать строительство спорного объекта. В пятницу на место планируемого полигона для обследования территории приезжали представители концессионера ООО «Экологические системы», чиновник областного Минприроды и два специалиста по водным объектам. По словам местных жителей, участники мероприятия не дошли до обнаруженного ручья и других водных объектов.
«Когда будут зарегистрированы, тогда и поедем. Пока неинтересно», – передают в группе АНО «Щит Малой Родины» слова представителя Минприроды.
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