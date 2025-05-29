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В Нижнем Тагиле на нерадивую мать возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле на мать троих детей возбудили уголовное дело из-за неисполнения родительских обязанностей. Ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.
В центральном аппарате ведомства рассказывают, что в эфире программы на федеральном канале вышел сюжет, в котором подросток из Нижнего Тагила сообщает о бездействии органов опеки и ПДН в отношении его семьи. Юноша утверждает, что уже три года обращается в надзорные органы из-за того, что его мать не занимается воспитанием и содержанием его малолетних братьев. Также, с его слов, она злоупотребляет алкоголем и избивает сыновей.
Ранее издание «КП-Екатеринбург» сообщало о ситуации, в которую попали трое детей: 17-летний юноша, 9-летний мальчик и 8-месячный малыш.
По данным ресурса, у всех детей разные отца, но никто из них не принимает участие в их жизни. Раньше, как пишет издание, за детьми ухаживала бабушка, но в 2022 году у неё начались проблемы со здоровьем, и она перестала следить за внуками. С этого момента в доме стала царить антисанитария. Сообщается, что мать за детьми не следит, часто бывает в нетрезвом состоянии и якобы употребляет запрещённые вещества на деньги с пособий. Женщина нигде не трудоустроена, у неё лишь иногда бывают случайные заработки, пишет издание. О младших старается заботиться их старший брат, ища подработки, чтобы принести деньги в дом.
Утверждается, что дети долгое время просят, чтобы их забрали от матери и отправили в детский дом, но ничего не меняется.
В центральном аппарате ведомства рассказывают, что в эфире программы на федеральном канале вышел сюжет, в котором подросток из Нижнего Тагила сообщает о бездействии органов опеки и ПДН в отношении его семьи. Юноша утверждает, что уже три года обращается в надзорные органы из-за того, что его мать не занимается воспитанием и содержанием его малолетних братьев. Также, с его слов, она злоупотребляет алкоголем и избивает сыновей.
«Следственными органами СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ – "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" Председатель СК поручил доложить о ходе расследования уголовного дела»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее издание «КП-Екатеринбург» сообщало о ситуации, в которую попали трое детей: 17-летний юноша, 9-летний мальчик и 8-месячный малыш.
По данным ресурса, у всех детей разные отца, но никто из них не принимает участие в их жизни. Раньше, как пишет издание, за детьми ухаживала бабушка, но в 2022 году у неё начались проблемы со здоровьем, и она перестала следить за внуками. С этого момента в доме стала царить антисанитария. Сообщается, что мать за детьми не следит, часто бывает в нетрезвом состоянии и якобы употребляет запрещённые вещества на деньги с пособий. Женщина нигде не трудоустроена, у неё лишь иногда бывают случайные заработки, пишет издание. О младших старается заботиться их старший брат, ища подработки, чтобы принести деньги в дом.
Утверждается, что дети долгое время просят, чтобы их забрали от матери и отправили в детский дом, но ничего не меняется.
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