В Екатеринбурге стартовала запись детей в спортивные школы

Обычно требуются следующие бумаги:

– заявление на прием;

– медицинская справка от педиатра с указанием принадлежности к 1-й или 2-й группе здоровья ребенка, выданная не позднее чем за 3 месяца до подачи заявления;

– копия свидетельства о рождении;

– копия паспорта родителя (законного представителя);

– фотографии 3 на 4 сантиметра.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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