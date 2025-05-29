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В Екатеринбурге стартовала запись детей в спортивные школы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге стартовал первый этап набора детей и подростков в спортивные школы. Детей ждут в 53 спортивных дисциплинах.
Как сообщается на официальном портале городской администрации, подать документы можно как лично в спортивную школу, так и дистанционно через Госуслуги.
Познакомиться со школами, в которых ведётся набор можно на сайте города – на странице представлен список школ по виду спорта. Там же находятся ссылки на официальные страницы самих школ, где можно найти список необходимых документов для подачи заявления.
Также выбрать школу для ребёнка можно на специальной карте.
В этом году спортивные школы готовы принять 6,5 тысячи ребят.
На популярных направлениях сейчас доступно следующее количество мест:
– футбол (465 мест в 7 школах);
– баскетбол (435 — в двух школах);
– лёгкая атлетика (427 — в пяти школах);
– настольный теннис (373 — в пяти школах);
– дзюдо (358 — в шести школах).
Как сообщается на официальном портале городской администрации, подать документы можно как лично в спортивную школу, так и дистанционно через Госуслуги.
Познакомиться со школами, в которых ведётся набор можно на сайте города – на странице представлен список школ по виду спорта. Там же находятся ссылки на официальные страницы самих школ, где можно найти список необходимых документов для подачи заявления.
Также выбрать школу для ребёнка можно на специальной карте.
Обычно требуются следующие бумаги:
– заявление на прием;
– медицинская справка от педиатра с указанием принадлежности к 1-й или 2-й группе здоровья ребенка, выданная не позднее чем за 3 месяца до подачи заявления;
– копия свидетельства о рождении;
– копия паспорта родителя (законного представителя);
– фотографии 3 на 4 сантиметра.
– заявление на прием;
– медицинская справка от педиатра с указанием принадлежности к 1-й или 2-й группе здоровья ребенка, выданная не позднее чем за 3 месяца до подачи заявления;
– копия свидетельства о рождении;
– копия паспорта родителя (законного представителя);
– фотографии 3 на 4 сантиметра.
В этом году спортивные школы готовы принять 6,5 тысячи ребят.
На популярных направлениях сейчас доступно следующее количество мест:
– футбол (465 мест в 7 школах);
– баскетбол (435 — в двух школах);
– лёгкая атлетика (427 — в пяти школах);
– настольный теннис (373 — в пяти школах);
– дзюдо (358 — в шести школах).
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