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Ветер с порывами до 18 метров в секунду обещают в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Главное управление МЧС по Свердловской области предупреждает жителей региона о непогоде.
Завтра, 2 июня, по данным синоптиков, ожидается сильный ветер с порывами 18 метров в секунду.
В связи с непогодой свердловские спасатели рекомендуют:
– не приближаться к конструкциям, которые могут быть неустойчивыми;
– не прятаться от ветра у стен изданий из-за риска падения предметов;
– не парковать авто возле деревьев или шатких конструкций;
– закрывать двери, окна, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме.
Телефон экстренных служб, напомним, – «112».
Завтра, 2 июня, по данным синоптиков, ожидается сильный ветер с порывами 18 метров в секунду.
В связи с непогодой свердловские спасатели рекомендуют:
– не приближаться к конструкциям, которые могут быть неустойчивыми;
– не прятаться от ветра у стен изданий из-за риска падения предметов;
– не парковать авто возле деревьев или шатких конструкций;
– закрывать двери, окна, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме.
Телефон экстренных служб, напомним, – «112».
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