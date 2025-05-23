В Екатеринбурге более 18 тысяч человек пробежали «Зелёный марафон»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге прошёл ежегодный благотворительный забег «Зелёный марафон». В этом году мероприятие собрало более 18 тысяч участников со всей Свердловской области. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.Маршрут забега начинался у ККТ «Космос» и проходил по центральным улицам города. Для взрослых были организованы дистанции 4,2 км и 10 км. Дети до 13 лет пробежали 400 метров, подростки от 14 до 17 лет — 4,2 км. Также прошли соревнования по северной ходьбе и командный забег.На площадке работала благотворительная ярмарка, а также развлекательная зона с интерактивами и музыкальной программой. Все финишировавшие получили медали, а победители — памятные призы.По традиции, после забега участники и организаторы высадили саженцы ивы у спорткомплекса «Динамо». «Зелёный марафон» проходит с 2012 года в десятках городов России. Регистрационные взносы направляются на благотворительные цели.