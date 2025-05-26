Средняя зарплата в Свердловской области выросла до 85 тысяч — кто получает больше всех

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Средняя зарплата в Свердловской области достигла 85 190 рублей в марте 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы жителей региона выросли на 15 %, сообщает Управление федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области.Самыми высокооплачиваемыми оказались специалисты в сфере финансов и страхования — в среднем 145 383 рубля. Немного уступают им сотрудники сферы информации и связи с доходом 138 551 рубль. Научные сотрудники, занимающиеся исследованиями и разработками, получают в среднем 129 674 рубля, а работники добывающей промышленности — 101 202 рубля.Средние зарплаты в других отраслях выглядят скромнее: строители получают 80 871 рубль, медики — 78 891 рубль, продавцы — 74 754 рубля, а педагоги — 70 439 рублей.Наиболее заметный рост зарплат зафиксирован в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений. За год доходы работников этой категории увеличились на 24,3 % и составили 85 501 рубль.