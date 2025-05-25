Жара, ветер, дождь и грозы в Свердловской области: прогноз погоды на 1–3 июня

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области в начале июня ожидается резкая смена погоды. По данным ФГБУ «Уральское УГМС», месяц начнётся с жары и гроз, а к 3 июня в регион придёт холодный атмосферный фронт.В воскресенье, 1 июня, в области ожидается переменная облачность. Ночью — преимущественно без осадков, днём местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер усилится до 15–18 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °C, днём — до +33 °C. В Екатеринбурге ночью около +17 °C, днём до +31 °C, возможен кратковременный дождь.2 июня, в понедельник, сохранится неустойчивая погода: переменная облачность, местами кратковременные осадки и грозы. Ветер сменит направление на западный и останется порывистым. Температура ночью — +13…+18 °C, днём — +28…+33 °C. В Екатеринбурге днём прогнозируют дождь, воздух прогреется до +30 °C.Во вторник, 3 июня, в регион придёт похолодание. В связи с прохождением холодного фронта в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4–9 м/с, порывы до 15–18 м/с. Температура ночью понизится до +10…+15 °C, днём — до +18…+23 °C. В Екатеринбурге ночью около +14 °C, днём — до +20 °C, дождливо.