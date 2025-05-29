На трассах Свердловской области и Урала ограничат движение фур из-за жары

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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ФКУ «Уралуправтодор» сообщает о временном ограничении движения для тяжёлых грузовиков на федеральных трассах. Мера вводится из-за высокой температуры воздуха, которая, по прогнозам, поднимется выше +32 °C.Ограничения будут действовать с 12:00 до 20:00 по местному времени 31 мая и 1 июня. Запрет распространяется на движение тяжеловесного транспорта на ряде участков федеральных дорог, в том числе на подъездах к Екатеринбургу.Под временное ограничение попадают следующие участки:— трасса М-5 «Урал» на отрезке с 1548-го по 1871-й километр, а также подъезд к Екатеринбургу (с 11-го по 130-й километр);— автодорога А-310 Челябинск – Троицк – граница с Казахстаном (с 16-го по 146-й километр);— Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск (с 13-го по 465-й километр), включая подъезд к Тюмени (с 0-го по 91-й километр);— Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган (с 125-го по 356-й километр).В «Уралуправтодоре» подчёркивают, что такие меры необходимы для сохранности дорожного покрытия: при высокой температуре асфальт становится особенно уязвим к повреждениям от тяжёлой техники.