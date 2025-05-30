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В Кольцово иностранец пытался пронести 17 килограммов нижнего белья
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В екатеринбургском международном аэропорту «Кольцово» сотрудники таможни задержали пассажира, пытавшегося вывезти крупную партию женского нижнего белья. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Находку таможенники сделали во время выборочного досмотра багажа пассажиров рейса Екатеринбург–Душанбе. В чемодане одного из вылетающих инспекторы обнаружили почти 200 единиц женского нижнего белья разных фасонов и размеров. Общий вес «интимного груза» составил 17 с половиной килограмм.
По словам мужчины, он приобрёл бельё по выгодной цене на одном из рынков Екатеринбурга. Пояснил, что товар предназначался в качестве подарков многочисленным родственникам на предстоящей свадьбе сестры. Однако сотрудники таможни расценили подобное количество товаров как коммерческую партию, не соответствующую признакам личного пользования.
В ходе проверки также выяснилось, что ранее гражданин занимался предпринимательской деятельностью. Это стало дополнительным основанием для возбуждения административного дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию»). Сейчас в отношении нарушителя проводится административное расследование. Решается вопрос о конфискации товара и возможных штрафных санкциях.
Находку таможенники сделали во время выборочного досмотра багажа пассажиров рейса Екатеринбург–Душанбе. В чемодане одного из вылетающих инспекторы обнаружили почти 200 единиц женского нижнего белья разных фасонов и размеров. Общий вес «интимного груза» составил 17 с половиной килограмм.
По словам мужчины, он приобрёл бельё по выгодной цене на одном из рынков Екатеринбурга. Пояснил, что товар предназначался в качестве подарков многочисленным родственникам на предстоящей свадьбе сестры. Однако сотрудники таможни расценили подобное количество товаров как коммерческую партию, не соответствующую признакам личного пользования.
В ходе проверки также выяснилось, что ранее гражданин занимался предпринимательской деятельностью. Это стало дополнительным основанием для возбуждения административного дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию»). Сейчас в отношении нарушителя проводится административное расследование. Решается вопрос о конфискации товара и возможных штрафных санкциях.
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Улетавшего из Екатеринбурга в Душанбе иностранца остановили с 17 килограммами нижнего белья
30 мая 2025
30 мая 2025