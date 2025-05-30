В Кольцово иностранец пытался пронести 17 килограммов нижнего белья

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В екатеринбургском международном аэропорту «Кольцово» сотрудники таможни задержали пассажира, пытавшегося вывезти крупную партию женского нижнего белья. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.Находку таможенники сделали во время выборочного досмотра багажа пассажиров рейса Екатеринбург–Душанбе. В чемодане одного из вылетающих инспекторы обнаружили почти 200 единиц женского нижнего белья разных фасонов и размеров. Общий вес «интимного груза» составил 17 с половиной килограмм.По словам мужчины, он приобрёл бельё по выгодной цене на одном из рынков Екатеринбурга. Пояснил, что товар предназначался в качестве подарков многочисленным родственникам на предстоящей свадьбе сестры. Однако сотрудники таможни расценили подобное количество товаров как коммерческую партию, не соответствующую признакам личного пользования.В ходе проверки также выяснилось, что ранее гражданин занимался предпринимательской деятельностью. Это стало дополнительным основанием для возбуждения административного дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию»). Сейчас в отношении нарушителя проводится административное расследование. Решается вопрос о конфискации товара и возможных штрафных санкциях.