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Врачи спасли 23-летнюю екатеринбурженку от тяжёлого туберкулёза

17.23 Пятница, 30 мая 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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Медики Областного клинического центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний добились выдающегося результата — спасли молодую жительницу Екатеринбурга от смертельно опасной формы туберкулёза. Благодаря оперативной диагностике, нестандартным методам лечения и ювелирной хирургии, девушке удалось не только сохранили лёгкое, но и позволили полностью восстановиться.

Как рассказывают в областном Минздраве, молодая пациентка обратилась к врачам с тревожными симптомами: сильной слабостью, резкой потерей веса и болями в ногах. Рентген показал тяжёлую форму туберкулёза — казеозную пневмонию, при которой воспалённая ткань лёгких быстро разрушается. На фоне множественной лекарственной устойчивости к стандартным препаратам болезнь стремительно прогрессировала, угрожая жизни пациентки.

«Опасность казеозной пневмонии в том, что у неё лишь два исхода, один из которых — летальный. У девушки не было сопутствующих заболеваний вроде ВИЧ или гепатита, но состояние ухудшалось катастрофически быстро. Мы понимали: без хирургического вмешательства она может не выжить», — рассказал лечащий врач-фтизиопульмонолог Антон Прохоров.


Специалисты центра провели длительную предоперационную подготовку, которая длилась 11 месяцев. При помощи комплексной терапии удалось стабилизировать дыхательную функцию до уровня, при котором стало возможным щадящее хирургическое вмешательство. Врачи применили инновационную технологию, позволившую избежать удаления лёгкого (об этой методике можно подробней почитать на сайте Здоровье уральцев). За полгода с помощью клапанной системы удалось снять фиброз и победить микобактерии. Затем последовал этап амбулаторного лечения, по завершении которого пациентка была официально снята с учёта как полностью выздоровевшая.

Как отметила главный врач центра Ирина Лихачёва, современные подходы в борьбе с туберкулёзом в Свердловской области дают устойчивые результаты. За последние десять лет смертность от болезни снизилась втрое, а уровень заболеваемости сократился более чем в два раза.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:23 Врачи спасли 23-летнюю екатеринбурженку от тяжёлого туберкулёза
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