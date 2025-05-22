Врачи спасли 23-летнюю екатеринбурженку от тяжёлого туберкулёза

«Опасность казеозной пневмонии в том, что у неё лишь два исхода, один из которых — летальный. У девушки не было сопутствующих заболеваний вроде ВИЧ или гепатита, но состояние ухудшалось катастрофически быстро. Мы понимали: без хирургического вмешательства она может не выжить», — рассказал лечащий врач-фтизиопульмонолог Антон Прохоров.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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