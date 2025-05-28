За жизнь уличного кота борются в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Короток век кошек, живущих на воле. По сравнению с домашними хвостатыми баловнями, которых и полечат, и от опасности уберегут, «бродяжки» живут вдвое и втрое меньше.По состоянию кота, который попал в екатеринбургский зооприют «Клякса», можно представить, через что приходится пройти животному в условиях городских «джунглей». У Кирюши (такое имя получил до этого безымянный кот) выявлено множество проблем со здоровьем, включая диафрагмальную грыжу и сильное обезвоживание. Но самая серьёзная на данный момент беда — сильнейшая травма морды, из-за которой кот не может самостоятельно пить и есть. Без операций и длительного лечения Кирюше долго не протянуть.Но теперь, когда он оказался под опекой «Кляксы» и в руках опытных ветврачей клиники Тебенькова, у него появился шанс не только выжить, но со временем узнать, что такое домашний уют и внимательная забота.Посильную финансовую помощь в лечении Кирюши можно оказать по следующим реквизитам:Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),корреспондентский счет№ 30101810145250000411,БИК 044525411,ИНН банка 7702070139,КПП банка 770943002ОКПО 01929672Расчетный счет40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001Благотворительный фонд «Клякса»