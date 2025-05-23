В суд переданы материалы дела о гибели человека под автобусом в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в тяжком ДТП с трагическими последствиями. По версии следствия, мужчина, находясь за рулём автобуса маршрута №8, погубил одного человека и причинил тяжкий вред здоровью другому.Авария произошла утром 11 марта 2025 года. Управляя технически исправным автобусом марки «ПАЗ 423404», водитель следовал по улицам города и, проявив преступную небрежность, не учёл состояние дороги. В связи с этим он не мог при выбранной скорости в полной мере контролировать транспортное средство. В результате, на улице Добролюбова автобус выехал за пределы проезжей части и наехал на двух пешеходов 1961 и 1972 годов рождения.Мужчина постарше погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью. Второй получил серьёзные повреждения: черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы рёбер, травматический разрыв селезёнки, потребовавший её удаления, и перелом костей таза. Экспертиза квалифицировала эти повреждения как тяжкий вред здоровью.Обвиняемому вменяется часть 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передано в суд.Судьбу водителя «взбесившегося» автобуса будет решать Синарский районный суд Каменска-Уральского.