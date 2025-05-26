Улетавшего из Екатеринбурга в Душанбе иностранца остановили с 17 килограммами нижнего белья





– сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Исходя из характера и количества товаров, перемещаемых физическим лицом, в соответствии с решением о не отнесении товаров к товарам для личного пользования, учитывая, что ранее мужчина вёл предпринимательскую деятельность, в отношении указанного гражданина возбуждено дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ и проводится административное расследование»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Кольцово у иностранного гражданина, улетавшего из Екатеринбурга в Душанбе, при проверке багажа обнаружили 17,5 килограммов женского белья.Таможенники насчитали почти 200 штук комплектов разного размерного ряда. Пассажир пояснил, что всё это он закупил на одном из рынков уральской столицы, чтобы привезти сёстрам и другим родственницам в качестве подарков на свадьбу.Однако же сотрудники таможенной службы не поверили, что у мужчины может быть столько родственниц.