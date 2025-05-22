«РЖД» обязали взять «под крыло» кусок туринского водопровода

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В городе Туринске Свердловской области по требованию прокуратуры восстановлены права граждан на бесперебойное и безопасное водоснабжение. Решением Туринского районного суда на ОАО «Российские железные дороги» возложена обязанность включить в состав водопроводной сети участок длиной 180 метров, расположенный на территории города.Как поясняют в Уральской транспортной прокуратуре, поводом для проверки стало обращение жителей одного из многоквартирных домов, обеспокоенных регулярными утечками воды в районе водозаборной колонки. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что проблемный участок не имел установленного собственника и должным образом не обслуживался. Это приводило к перебоям в подаче воды и ухудшению её качества.В суде прокурору удалось доказать, что указанный водопровод фактически является частью водоснабжающего комплекса, находящегося в собственности ОАО «РЖД», и образует с ним единую техническую систему.После включения участка в общую сеть Свердловская дирекция по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» провела необходимые ремонтные работы: были заменены 50 метров изношенной трубы, а также модернизирована водозаборная колонка. Тем самым, было обеспечено содержание участка водопровода на должном уровне.