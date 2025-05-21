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Работа астрономов станет понятней после лекции профессора РАН в Екатеринбурге
Иллюстрация: AI
В Ельцин-центре на следующую неделю запланирована лекция, которая должна объяснить многие секреты в работе астрономов. Как они узнают о рождении звёзд, далёких галактиках и событиях, случившихся задолго до появления Земли? Насколько достоверны и надёжны их утверждения?
Расскажет о подробностях работы астрономов доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук и заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. Лекция его так и называется — «Откуда астрономы это знают?».
Вибе объяснит, как астрономы получают информацию о происходящем в далёком космосе, опираясь в первую очередь на свет. Оказывается, даже один фотон может нести в себе множество сведений — о химическом составе объекта, его температуре, скорости движения и даже возрасте.
Слушатели лекции узнают, как интерпретируются эти данные, что ещё, кроме света, помогает учёным строить модели Вселенной, и насколько точными можно считать такие знания. Также в программе — разговор о сложностях наблюдения за небом в условиях городской засветки.
Мероприятие состоится 5 июня в Образовательном центре «ельцинской» высотки. Начало в 19.00. Вход свободный, но по предварительной регистрации на официальном сайте Ельцин-центра.
Расскажет о подробностях работы астрономов доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук и заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. Лекция его так и называется — «Откуда астрономы это знают?».
Вибе объяснит, как астрономы получают информацию о происходящем в далёком космосе, опираясь в первую очередь на свет. Оказывается, даже один фотон может нести в себе множество сведений — о химическом составе объекта, его температуре, скорости движения и даже возрасте.
Слушатели лекции узнают, как интерпретируются эти данные, что ещё, кроме света, помогает учёным строить модели Вселенной, и насколько точными можно считать такие знания. Также в программе — разговор о сложностях наблюдения за небом в условиях городской засветки.
Мероприятие состоится 5 июня в Образовательном центре «ельцинской» высотки. Начало в 19.00. Вход свободный, но по предварительной регистрации на официальном сайте Ельцин-центра.
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