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Из-за «Зелёного марафона» в Екатеринбурге на два дня изменится схема движения общественного транспорта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В выходные, 30 и 31 мая, в Екатеринбурге изменится схема движения трёх автобусных маршрутов. Из-за проведения «Зелёного марафона» будет перекрыто несколько улиц, поэтому автобусы пойдут в объезд.
Среди автобусов, которые поменяют маршрут:
– № 043 поедет по Челюскинцев – Московская – Ленина (обратно Ленина – Жукова – Челюскинцев) – далее по маршруту; а
– № 45 поедет по Челюскинцев – Московская – Ленина (обратно Ленина – Жукова – Челюскинцев) – далее по маршруту;
– № 67 поедет в оба направления по улицам: Стрелочников – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Ленина – 8 Марта – далее по маршруту.
Как сообщили в мэрии, движение будет закрыто с 15.00 30 мая до 15.00 31 мая по дороге вокруг киноконцертного театра «Космос». Также ограничения введут:
– до улицы Толмачева и выезда на Николая Никонова;
– по улице Царской;
– по улице Толмачева, до проспекта Ленина;
– по улице Дзержинского;
– по улице Горького;
– по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до Бориса Ельцина;
– по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев.
Среди автобусов, которые поменяют маршрут:
– № 043 поедет по Челюскинцев – Московская – Ленина (обратно Ленина – Жукова – Челюскинцев) – далее по маршруту; а
– № 45 поедет по Челюскинцев – Московская – Ленина (обратно Ленина – Жукова – Челюскинцев) – далее по маршруту;
– № 67 поедет в оба направления по улицам: Стрелочников – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Ленина – 8 Марта – далее по маршруту.
Как сообщили в мэрии, движение будет закрыто с 15.00 30 мая до 15.00 31 мая по дороге вокруг киноконцертного театра «Космос». Также ограничения введут:
– до улицы Толмачева и выезда на Николая Никонова;
– по улице Царской;
– по улице Толмачева, до проспекта Ленина;
– по улице Дзержинского;
– по улице Горького;
– по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до Бориса Ельцина;
– по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев.
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