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Водителей предупреждают о перекрытиях из-за движения мотопарада от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
Водителей Екатеринбурга предупреждают о перекрытиях от кольцевой автодороги до центра города в связи с мотопарадом 7 июня.
Как рассказали в администрации города с 7 по 8 июня в уральской столице будет проходить фестиваль автомотокультуры «Движение Урал», открытием которого станет мотопарад – мотоциклисты проедут колонной от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга.
Перекрытия будут на следующих улицах:
– проспект Космонавтов, от кольцевой автодороги до Челюскинцев;
– улицу Челюскинцев, от Космонавтов до Свердлова;
– улицу Свердлова, от Челюскинцев до Карла Либкнехта;
– улицу Карла Либкнехта, от Свердлова до проспекта Ленина;
– проспект Ленина, от Свердлова до 8 Марта.
Сообщается, что движение будет открыта сразу по окончании парада.
Также городские власти предупреждают, что первые ограничения на дорогах начнутся с 4 июня. Так, с 00.10 4 июня до 05.00 9 июня будет закрыт участок улицы 8 Марта (от Малышева до проспекта Ленина).
Кроме этого, с 06.00 до 23.00 7 июня будет закрыта улица Горького (от Пушкина до Малышева), также с 06.00 7 июня до 23.00 8 июня нельзя будет проехать по улице Воеводина (от Малышева до Ленина). Главной площадкой фестиваля будет площадь 1905 года, поэтому парковаться там нельзя будет с 06.00 7 июня до 22.00 8 июня.
Также ограничения коснутся электросамокатов. На период фестиваля кикшеринговые самокаты не будет работать в центре.
Как рассказали в администрации города с 7 по 8 июня в уральской столице будет проходить фестиваль автомотокультуры «Движение Урал», открытием которого станет мотопарад – мотоциклисты проедут колонной от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга.
«Чтобы колонна свободно проехала, 7 июня с 12.45 закроют ряд улиц»,
– пояснили в мэрии.
Перекрытия будут на следующих улицах:
– проспект Космонавтов, от кольцевой автодороги до Челюскинцев;
– улицу Челюскинцев, от Космонавтов до Свердлова;
– улицу Свердлова, от Челюскинцев до Карла Либкнехта;
– улицу Карла Либкнехта, от Свердлова до проспекта Ленина;
– проспект Ленина, от Свердлова до 8 Марта.
Сообщается, что движение будет открыта сразу по окончании парада.
Также городские власти предупреждают, что первые ограничения на дорогах начнутся с 4 июня. Так, с 00.10 4 июня до 05.00 9 июня будет закрыт участок улицы 8 Марта (от Малышева до проспекта Ленина).
Кроме этого, с 06.00 до 23.00 7 июня будет закрыта улица Горького (от Пушкина до Малышева), также с 06.00 7 июня до 23.00 8 июня нельзя будет проехать по улице Воеводина (от Малышева до Ленина). Главной площадкой фестиваля будет площадь 1905 года, поэтому парковаться там нельзя будет с 06.00 7 июня до 22.00 8 июня.
Также ограничения коснутся электросамокатов. На период фестиваля кикшеринговые самокаты не будет работать в центре.
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