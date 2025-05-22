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Екатеринбурженка пожаловалась главе СК на ухудшение здоровья отца после медпомощи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жительница Екатеринбурга обратилась к председателю СК Александру Бастрыкину из-за того, что состояние здоровья её отца после лечения ухудшилось.
Как рассказали в Информационном центре СК России, екатеринбурженка записала видеообращения, в котором заявила, что после лечения в стационаре отцу стало хуже и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщается, что сейчас он находится в тяжёлом состоянии.
СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в центральном аппарате ведомства.
Ранее издание Е1.ru сообщало о 61-летнем екатеринбуржце, которого с гнойным воспалением на ягодице госпитализировали в 40-ю больницу, после чего его состояние стало резко ухудшаться.
Сообщается, что в феврале этого года в Москве мужчине проводили операцию по удалению метастазов, после чего он проходил лечение в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. По данным издания, на протяжении всего это времени ему ставили на дому по четыре внутримышечных укола противовоспалительного препарата в день, что было необходимо после операции на головном мозге. Однако в мае на месте укола началось воспаление. Мужчину госпитализировали и провели ему экстренную операцию, после которой началось ухудшение. Ресурс пишет, что у него диагностировали сепсис, и в этом дочь пациента винит врачей.
В пресс-службе самой больницы изданию рассказывать о том, что произошло не стали, сославшись на врачебную тайну, а также заявили, что всем пациентам помощь оказывается «в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения России».
Как рассказали в Информационном центре СК России, екатеринбурженка записала видеообращения, в котором заявила, что после лечения в стационаре отцу стало хуже и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщается, что сейчас он находится в тяжёлом состоянии.
СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в центральном аппарате ведомства.
Ранее издание Е1.ru сообщало о 61-летнем екатеринбуржце, которого с гнойным воспалением на ягодице госпитализировали в 40-ю больницу, после чего его состояние стало резко ухудшаться.
Сообщается, что в феврале этого года в Москве мужчине проводили операцию по удалению метастазов, после чего он проходил лечение в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. По данным издания, на протяжении всего это времени ему ставили на дому по четыре внутримышечных укола противовоспалительного препарата в день, что было необходимо после операции на головном мозге. Однако в мае на месте укола началось воспаление. Мужчину госпитализировали и провели ему экстренную операцию, после которой началось ухудшение. Ресурс пишет, что у него диагностировали сепсис, и в этом дочь пациента винит врачей.
В пресс-службе самой больницы изданию рассказывать о том, что произошло не стали, сославшись на врачебную тайну, а также заявили, что всем пациентам помощь оказывается «в соответствии с клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения России».
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