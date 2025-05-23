Свердловские врачи поделились итогами Дня диагностики меланомы на Урале

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В минувший понедельник, 26 мая, уральцы имели возможность бесплатно провериться на наличие у них опасного ракового заболевания. Эту профилактическую акцию медики проводили в рамках Дня диагностики меланомы.Целью акции было выявление на ранних стадиях злокачественных новообразований кожи. Сегодня стали известны результаты прошедших в свердловских населённых пунктах этих бесплатных проверок.Согласно данным областного Министерства здравоохранения, возможностью бесплатно пройти диагностику воспользовались более 1,1 тысячи. Около 10% из них были направлены к онкологам на дообследование или взяты под диспансерное наблюдение из-за кожных образований, вызывающих онкологическую настороженность.Наибольший поток пациентов был зафиксирован в поликлиниках Свердловского областного кожно-венерологического диспансера. Только в Екатеринбурге, Первоуральске, Красноуфимске, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском на осмотр обратились более 400 человек. В результате врачи заподозрили меланому у восьми пациентов и базальноклеточный рак кожи — у шести. Еще шестерых поставили на учет с синдромом множественных диспластических невусов — генетически обусловленным состоянием, повышающим риск развития меланомы. У 14 пациентов была выявлена предраковая патология — актинический кератоз.Как подчеркивает телеграм-канал «Здоровье уральцев», злокачественные опухоли кожи остаются наиболее распространенным видом рака в мире. При этом меланома — самый агрессивный его вариант, характеризующийся быстрым метастазированием и высокой летальностью при позднем выявлении.