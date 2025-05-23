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В Свердловской области прошли учения по ликвидации очага африканской чумы свиней
Фото: администрация Талицкого муниципального округа
На территории Талицкого муниципального округа Свердловской области в деревне Речкина прошли ветеринарные учения по ликвидации очага африканской чумы свиней.
Как рассказали в департаменте информационной политики региона, по легенде учений, в деревне Речкина случился падёж поросят. Учения прошли под руководством директора департамента ветеринарии области Евгения Трушкина.
Проведение тренировки он объяснил необходимостью быть готовым к грамотной и слаженной работе с другими службами. Поэтому алгоритм действий вместе с ветеринарами отрабатывали представители областных МинАПК, общественной безопасности, департамента по охране животного мира, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, администрации муниципалитета, ГУФСИН, МВД и МЧС.
Отмечается, что помимо свердловских ветеринаров в учениях приняли участие специалисты из Тюменской и Челябинской областей.
Как рассказали в департаменте информационной политики региона, по легенде учений, в деревне Речкина случился падёж поросят. Учения прошли под руководством директора департамента ветеринарии области Евгения Трушкина.
Фото: администрация Талицкого муниципального округа
«Владельцы кормили животных пищевыми отходами, что недопустимо. Прибывшие на место ветеринарные врачи выявили у них признаки, характерные для заболевания африканской чумой свиней, а значит, необходимо максимально оперативно ликвидировать очаг опасного заболевания»,
– рассказал Евгений Трушкин.
Фото: администрация Талицкого муниципального округа
Проведение тренировки он объяснил необходимостью быть готовым к грамотной и слаженной работе с другими службами. Поэтому алгоритм действий вместе с ветеринарами отрабатывали представители областных МинАПК, общественной безопасности, департамента по охране животного мира, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, администрации муниципалитета, ГУФСИН, МВД и МЧС.
Отмечается, что помимо свердловских ветеринаров в учениях приняли участие специалисты из Тюменской и Челябинской областей.
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