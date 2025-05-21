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Суд отказал в удовлетворении иска заплатившей за эзотерические услуги 1,7 миллиона рублей жительнице Нижнего Тагила

14.09 Среда, 28 мая 2025
Фото: Ленинский районный суд Нижнего Тагила
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Сегодня, 28 мая 2025 года, в Ленинском районном суде Нижнего Тагила рассмотрели иск жительницы Нижнего Тагила, которая заплатила за эзотерические услуги более 1,7 миллиона рублей, а когда поняла, что они оказались не очень эффективными, захотела вернуть деньги обратно.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, у женщины возникли претензии к программе «Утренние гадания» на «ТВ3» и к эзотерику Иванову, которому она, судя по всему, заплатила.

«Истец посчитала, что её права как потребителя услуги были нарушены, требовала взыскать 1,7 миллиона рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей и штраф»,

– сообщили в пресс-службе.


В качестве ответчика помимо физического лица и телеканала «ТВ3» выступили ПАО «Сбербанк», «Золотая Корона», «Евросеть-Ритейл», а также отдел полиции №16 и прокуратура Нижнего Тагила – истец убеждена, что полиция и надзорные органы виноваты в том, что не смогли помочь ей вернуть деньги.

По данным ЕАН, за услуги эзотерика женщина заплатила ещё в 2014 году, а заявление в суд подала в 2024 году, а программа, о которой идёт речь, стала выходить в эфир только в 2022 году.

Издание также пишет, что в суде пострадавшая стала утверждать, что она на самом деле перевела эзотерику 4 миллиона рублей, а 1,7 миллиона рублей – это те деньги, на которые есть квитанции. В суде женщина также рассказала, что позвонила в эфир программы в 2014 году, чтобы задать вопрос экстрасенсу Иванову, на что колдун ответил обещанием погадать на картах и снять порчу. Позже, по её словам, представители телеканала дали ей номер «специалиста», с которым она уже самостоятельно продолжила общение. Женщина также заявила, что деньги, которые она потратила на эзотерические услуги, она брала в кредит и просила у родственников, написал ресурс.

Суд, выслушав эту историю, отказал в удовлетворении исковых требований, сообщили в пресс-службе судов области.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:13 Личностей участников «вечеринки со стрельбой» в посёлке Северка на окраине Екатеринбурга установили
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23:42 Жена оператора «Прекрасной России» пожаловалась на действия СК после обыска у неё дома
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