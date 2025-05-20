Три сотни тысяч отдаст екатеринбургский водитель за травмы на «зебре»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с водителя автомобиля компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего пешехода, получившего травмы в результате наезда на пешеходном переходе. Решение принято Кировским районным судом по итогам рассмотрения иска, поданного по инициативе прокуратуры того же района.Речь идёт о дорожно-транспортном происшествии, случившемся вечером 15 декабря 2024 года в районе дома № 26 по улице Сулимова. Водитель, следовавший по улице Сулимова в направлении улицы Советской, при пересечении регулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу и совершил наезд на 10-летнего мальчика 2014 года рождения.По данным проверки, проведённой надзорным ведомством, ребёнок получил множество травм: ссадины на лице, рану на лбу, ушибы туловища, повреждения кисти и ноги, в том числе отек и кровоизлияние в сустав. Эксперты квалифицировали полученные повреждения как вред здоровью средней тяжести.На основании статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокуратура обратилась в суд в интересах реб1нка и его матери — законного представителя. Исковые требования были полностью удовлетворены: суд обязал водителя выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации за причинённый моральный вред.На данный момент решение суда не вступило в законную силу — стороны ещё могут его обжаловать в установленный срок.