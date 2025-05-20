На четыре дня закроют движение по улице Машинистов в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В июне екатеринбургским автомобилистам придётся четыре дня искать пути объезда перекрытия на улице Машинистов из-за работ на железнодорожном путепроводе.Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 13 по 16 июня специалисты ООО «Габарит – Е» закроют движение по улице Машинистов, от Стрелочников до Кимовской. Они будут демонтировать железнодорожный путепровод.Объезжать перекрытие предлагают по улицам Готвальда, Гражданской, Героев России и Стрелочников.