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На четыре дня закроют движение по улице Машинистов в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
В июне екатеринбургским автомобилистам придётся четыре дня искать пути объезда перекрытия на улице Машинистов из-за работ на железнодорожном путепроводе.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 13 по 16 июня специалисты ООО «Габарит – Е» закроют движение по улице Машинистов, от Стрелочников до Кимовской. Они будут демонтировать железнодорожный путепровод.
Объезжать перекрытие предлагают по улицам Готвальда, Гражданской, Героев России и Стрелочников.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 13 по 16 июня специалисты ООО «Габарит – Е» закроют движение по улице Машинистов, от Стрелочников до Кимовской. Они будут демонтировать железнодорожный путепровод.
Объезжать перекрытие предлагают по улицам Готвальда, Гражданской, Героев России и Стрелочников.
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