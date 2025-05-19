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В Свердловской области с 1 июня начнут открываться «школы отказа от курения»
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
С 1 июня в Свердловской области начнут открываться «школы отказа от курения». Уроки собираются проводить во «взрослых» больницах.
Как рассказали в департаменте информационной политики региона, на уроках врачи будут подробно рассказывать о действии ядовитых веществ, которые содержатся в сигаретах, вейпах, электронных испарителях и в системах нагревания табака. Также специалисты объяснят причины пагубной тяги, детально разберут, как, в какие сроки и чем можно безопасно заместить смертельно опасную привычку, и предупредят о возможных последствиях и побочных эффектах. Помогать бросить вредную привычку уральцам будут пульмонологи, терапевты и медицинские психологи.
По данным заместителя министра здравоохранения Свердловской области Светланы Филпповой, почти 90% курящих свердловчан мечтают избавиться от вредной привычки, но не могут этого сделать, поэтому начать помогать бороться с зависимостью хотят в каждой больнице.
Сейчас в больницах пока ещё заняты организационными вопросами и обучением специалистов, которые будут проводить уроки. Получить информацию о «школах отказа от курения» предлагают по телефону колл-центра поликлиники по месту прикрепления либо у участкового терапевта.
Как рассказали в департаменте информационной политики региона, на уроках врачи будут подробно рассказывать о действии ядовитых веществ, которые содержатся в сигаретах, вейпах, электронных испарителях и в системах нагревания табака. Также специалисты объяснят причины пагубной тяги, детально разберут, как, в какие сроки и чем можно безопасно заместить смертельно опасную привычку, и предупредят о возможных последствиях и побочных эффектах. Помогать бросить вредную привычку уральцам будут пульмонологи, терапевты и медицинские психологи.
По данным заместителя министра здравоохранения Свердловской области Светланы Филпповой, почти 90% курящих свердловчан мечтают избавиться от вредной привычки, но не могут этого сделать, поэтому начать помогать бороться с зависимостью хотят в каждой больнице.
Сейчас в больницах пока ещё заняты организационными вопросами и обучением специалистов, которые будут проводить уроки. Получить информацию о «школах отказа от курения» предлагают по телефону колл-центра поликлиники по месту прикрепления либо у участкового терапевта.
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