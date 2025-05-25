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Свердловских детей отправят отдыхать в Анапу, несмотря на загрязнение моря
Фото: Вечерние ведомости
В законодательном собрании Свердловской области под председательством спикера Людмилы Бабушкиной сегодня прошло заседание оргкомитета проекта «Поезд здоровья». Как сообщает пресс-служба ЗакСО, в этом году более 4,5 тысяч свердловских детей отправятся на «Поезде здоровья» в анапский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России». Из областного бюджета на эти цели выделено более 470 миллионов рублей.
Правда, отдых детей будет исключать купание в море и нахождение на пляжах из-за последствий крушения двух танкеров в декабре прошлого года.
Пляжный отдых заместят другими активностями: в санатории для детей уже оборудованы бассейны с подогревом, подготовлена программа различных активностей на территории самого санатория, а также экскурсионная программа, заявил замминистра образования Свердловской области Евгений Бирюк.
К слову, сегодня же блогер Макс Анапский опубликовал видео с пляжа в Анапе, на котором видно, как люди купаются, несмотря на периодически проплывающие мазутные пятна.
Проект «Поезд здоровья» реализуется при поддержке властей Свердловской области и РЖД с 2010 года. В прошлом году в «Жемчужине России» побывали 4654 уральских школьника из 73 муниципалитетов области, сообщали в ЗакСО. Санаторий «Жемчужина России» считается одним из лучших в России для детского отдыха, комплекс принадлежит семье бизнесменов Димоевых.
Напомним, с 24 февраля 2022 года аэропорт Анапы закрыт для гражданской авиации, поэтому поезд является единственным способом добраться до курортного города с Урала без пересадок.
Правда, отдых детей будет исключать купание в море и нахождение на пляжах из-за последствий крушения двух танкеров в декабре прошлого года.
«В Анапе детские лагеря будут работать, но без использования пляжной территории и акватории»,
— заявил на заседании руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.
Пляжный отдых заместят другими активностями: в санатории для детей уже оборудованы бассейны с подогревом, подготовлена программа различных активностей на территории самого санатория, а также экскурсионная программа, заявил замминистра образования Свердловской области Евгений Бирюк.
Фото: пресс-служба законодательного собрания Свердловской области
К слову, сегодня же блогер Макс Анапский опубликовал видео с пляжа в Анапе, на котором видно, как люди купаются, несмотря на периодически проплывающие мазутные пятна.
Проект «Поезд здоровья» реализуется при поддержке властей Свердловской области и РЖД с 2010 года. В прошлом году в «Жемчужине России» побывали 4654 уральских школьника из 73 муниципалитетов области, сообщали в ЗакСО. Санаторий «Жемчужина России» считается одним из лучших в России для детского отдыха, комплекс принадлежит семье бизнесменов Димоевых.
Напомним, с 24 февраля 2022 года аэропорт Анапы закрыт для гражданской авиации, поэтому поезд является единственным способом добраться до курортного города с Урала без пересадок.
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