В Свердловской области продолжается особый противопожарный режим

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На территории Свердловской области не снята мера профилактического характера, направленная на снижение рисков природных пожаров. В МЧС региона предоставили информацию о результатах противопожарных рейдов, прошедших на прошлой неделе в рамках особого режима.Как отмечают в ведомстве, несмотря на регулярные предупреждения, случаи поджогов сухостоя и неосторожного обращения с огнём продолжаются. Как результат, с 19 по 25 мая пожарные подразделения региона 22 раза выезжали на тушение возгораний сухой растительности.Параллельно с этим продолжалась работа патрульно-контрольных групп, которые контролируют обстановку в муниципалитетах области. Ими за семь дней было проведено 199 выездных мероприятий. Инспекторы государственного пожарного надзора составили 136 административных протоколов по статье 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), а также возбудили 21 административное расследование. Нарушителями стали: 7 органов местного самоуправления, 8 юридических лиц, 2 должностных лица и 119 граждан.Один из вопиющих случаев зафиксирован в Бисертском городском округе, где были обнаружены отходы деревообрабатывающего производства (опилки, обрезь древесины), создающие угрозу распространения огня. Ответственное лицо оштрафовали на 80 тысяч рублей.Органы местного самоуправления сами проводят обследований территорий и на прошлой неделе ими было проведено более 500 таких обследований в свердловских населённых пунктах. Результатом стало 91 дело об административных правонарушениях, в том числе: 7 дел — за несанкционированное выжигание травы и разведение костров, 82 — за захламление и ненадлежащее содержание территорий, включая несанкционированные свалки.Как отмечают в МЧС, с начала действия особого противопожарного режима в Свердловской области составлено уже 973 протокола по его нарушениям. Кроме того, с начала года возбуждено два уголовных дела по статье 168 УК РФ («уничтожение или повреждение имущества по неосторожности в результате поджога»).