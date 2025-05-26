В Горном Щите борются за жизнь и здоровье щенков «из коробки»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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К сожалению, нередки случаи, когда от надоевших или ставших ненужными питомцев люди избавляются с максимальным для себя удобством — попросту вывозят в лес, да и оставляют там на произвол судьбы. В данном случае подобным образом избавились сразу от восьми щенков.Выброшенных щенят совершенно случайно обнаружил дальнобойших — он ехал по одной из свердловских загородных дорог, когда заметил у обочины картонную коробку. Любопытство заставило его остановиться и заглянуть внутрь. А содержимое коробки оказалось живым и многоголовым.Водитель сумел пристроить щенят в Горном Щите. Вот только опасность гибели для малышей на этом не миновала. Оказалось, что все они заражены тяжёлой для собак такого возраста вирусной болезнью — энтеритом. Женщина, приютившая их, героически взялась за лечение. Но нужно быть миллионером, чтобы в одиночку вытянуть лечение такого количества животных разом. В итоге в ветклинике, под постоянным надзором специалистов, оставили только трёх, самых тяжёлых щенков. За здоровье остальных женщина борется в домашних условиях. Даже внеурочный отпуск на работе взяла, поскольку «пациенты» требуют ежеминутного внимания.Об этой истории (которая ещё далеко от завершения), поведали в благотворительном фонде «ЗООзащита». Неравнодушных граждан просят помочь в спасении восьми собачат «из коробки». Нужна не только финансовая подмога (долг перед ветклиникой уже превысил 50 тысяч рублей). Необходимы: корм «Pedigree» (первый прикорм), впитывающие пелёнки, одеяла и покрывала, медикаменты («Страфундин», глюкоза, «Цефтриаксон», «Метрогил», «Сирения», витамин B12, энтеросорбенты), шприцы и капельные системы. Всё это можно передать через зоопространство «Мохнатая компания» по адресу: Екатеринбург, улица Посадская, 44/1.