В Верхней Пышме с опережением графика идёт реконструкция школы №22

«Он отличается от всех образовательных учреждений города. Четырехэтажное здание в форме буквы "Е" рассчитано на 1225 учащихся. Обучение будет происходить в одну смену»,

– рассказал Алексей Свалов.

«Отдельное внимание уделено творческим направлениям: в здании появится шумоизолированный кабинет музыки, зрительный зал на 540 мест с гримерками и операторской, а также пространства для внеурочной деятельности – от автомоделирования до занятий с логопедом. Безопасность обеспечат система видеонаблюдения, охватывающая внутренние и наружные зоны, а также учебная площадка по ПДД в одном из вестибюлей»,