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В Верхней Пышме с опережением графика идёт реконструкция школы №22
Фото: Алексей Свалов
В школе №22 в Верхней Пышме, куда в апреле 2025 года приезжал временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер, реконструкция ведётся с опережением графика. Об этом сообщил депутат законодательного собрания региона Алексей Свалов.
Реконструкция началась осенью 2024 года. Завершить её собираются в 2027 году. Учеников на это время перевели в резервное здание бывшей школы №33.
Как рассказал в своём телеграм-канале депутат регионального Заксобрания, работу ведёт подрядная организация ООО «Энергокомплекс». По его словам, подрядчик уже завершил все подготовительные работы, монолитные работы выполнены на 60%, а оборудование котлована уже на финишной прямой. Сейчас специалисты кладут кирпичные стены.
Депутат также отметил, что проект для школы №22 не типовой.
В реконструированной школе собираются оборудовать 49 классов по 25 мест в каждом, раздельные гардеробные для учеников и учителей, зоны для маломобильных детей с лифтами и адаптированными санузлами. В столовой будут два обеденных зала, которые, как ожидается, за один раз смогут обслужить 675 человек.
Также известно, что кабинеты начальных классов разместятся в отдельном блоке первого этажа рядом с игровой комнатой продленки. Помимо этого, инфраструктура школы предусматривает четыре спортзала разных размеров, тренажерный зал, тренерскую с душевой и помещения для хранения инвентаря. Учебные помещения собираются оснастить мастерскими по обработке дерева и ткани, кулинарным классом, лингафонным оборудованием и лабораториями для естественных наук.
Он также подчеркнул, что это восьмая школа в городском округе Верхней Пышмы, которая «изменится до неузнаваемости в рамках национального проекта "Образование"».
Реконструкция началась осенью 2024 года. Завершить её собираются в 2027 году. Учеников на это время перевели в резервное здание бывшей школы №33.
Как рассказал в своём телеграм-канале депутат регионального Заксобрания, работу ведёт подрядная организация ООО «Энергокомплекс». По его словам, подрядчик уже завершил все подготовительные работы, монолитные работы выполнены на 60%, а оборудование котлована уже на финишной прямой. Сейчас специалисты кладут кирпичные стены.
Депутат также отметил, что проект для школы №22 не типовой.
«Он отличается от всех образовательных учреждений города. Четырехэтажное здание в форме буквы "Е" рассчитано на 1225 учащихся. Обучение будет происходить в одну смену»,
– написал Свалов.
В реконструированной школе собираются оборудовать 49 классов по 25 мест в каждом, раздельные гардеробные для учеников и учителей, зоны для маломобильных детей с лифтами и адаптированными санузлами. В столовой будут два обеденных зала, которые, как ожидается, за один раз смогут обслужить 675 человек.
Также известно, что кабинеты начальных классов разместятся в отдельном блоке первого этажа рядом с игровой комнатой продленки. Помимо этого, инфраструктура школы предусматривает четыре спортзала разных размеров, тренажерный зал, тренерскую с душевой и помещения для хранения инвентаря. Учебные помещения собираются оснастить мастерскими по обработке дерева и ткани, кулинарным классом, лингафонным оборудованием и лабораториями для естественных наук.
«Отдельное внимание уделено творческим направлениям: в здании появится шумоизолированный кабинет музыки, зрительный зал на 540 мест с гримерками и операторской, а также пространства для внеурочной деятельности – от автомоделирования до занятий с логопедом. Безопасность обеспечат система видеонаблюдения, охватывающая внутренние и наружные зоны, а также учебная площадка по ПДД в одном из вестибюлей»,
– рассказал Алексей Свалов.
Он также подчеркнул, что это восьмая школа в городском округе Верхней Пышмы, которая «изменится до неузнаваемости в рамках национального проекта "Образование"».
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