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В Свердловской области стало меньше дефицитных профессий
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Профессий, которые сейчас находятся в дефиците на рынке труда Свердловской области, стало меньше.
Как рассказали Вечерним ведомостям аналитики hh.ru, в ряде профессиональных областей заметно снизился спрос на кадры. Так, в апреле, по сравнению с мартом, открылось на 11% меньше вакансий для специалистов из сферы безопасности. Реже стали требоваться деятели сферы искусства, развлечений и массмедиа – на 9% меньше вакансий. Востребованность специалистов по закупкам, из сферы автомобильного бизнеса, а также административный персонал снизилась на 7%, кадров из сферы транспорта и логистики – на 5%, ИТ-специалистов, домашнего и обслуживающего персонала – на 4%.
При этом на 10% вырос спрос на медиков, на 4% на высший и средний менеджмент, на 1% на специалистов из сферы добычи сырья, туризма и ресторанно-гостиничного направления.
Самыми востребованными оказались при этом представители продаж и обслуживания клиентов – на них приходится 23% от всех вакансий, рабочий персонал – 20%, а также специалисты из таких областей как «Производство, сервисное обслуживание» (18%), «Строительство, недвижимость» (16%) и «Розничная торговля» (13%).
По итогам апреля в Свердловской области в среднем на одну вакансию приходилось 4,5 активных резюме, что соответствует значениям нормы (4,0–7,9 резюме на вакансию).
В списке дефицитных профессий остаются медики (1,4 резюме на вакансию), специалисты из сферы розничной торговли (1,5), производственники (2,8), кадры из сферы строительства и недвижимости (3,4), продаж и обслуживания клиентов (3,5), а также туризма и ресторанно-гостиничного направления (3,9).
В числе профицитных – попали специалисты из сферы искусства, развлечений и массмедиа (27,4 резюме на вакансию), кадры из консалтинга (19,1), маркетологи (14,9), высший и средний менеджмент (14,5).
Как рассказали Вечерним ведомостям аналитики hh.ru, в ряде профессиональных областей заметно снизился спрос на кадры. Так, в апреле, по сравнению с мартом, открылось на 11% меньше вакансий для специалистов из сферы безопасности. Реже стали требоваться деятели сферы искусства, развлечений и массмедиа – на 9% меньше вакансий. Востребованность специалистов по закупкам, из сферы автомобильного бизнеса, а также административный персонал снизилась на 7%, кадров из сферы транспорта и логистики – на 5%, ИТ-специалистов, домашнего и обслуживающего персонала – на 4%.
При этом на 10% вырос спрос на медиков, на 4% на высший и средний менеджмент, на 1% на специалистов из сферы добычи сырья, туризма и ресторанно-гостиничного направления.
Самыми востребованными оказались при этом представители продаж и обслуживания клиентов – на них приходится 23% от всех вакансий, рабочий персонал – 20%, а также специалисты из таких областей как «Производство, сервисное обслуживание» (18%), «Строительство, недвижимость» (16%) и «Розничная торговля» (13%).
По итогам апреля в Свердловской области в среднем на одну вакансию приходилось 4,5 активных резюме, что соответствует значениям нормы (4,0–7,9 резюме на вакансию).
В списке дефицитных профессий остаются медики (1,4 резюме на вакансию), специалисты из сферы розничной торговли (1,5), производственники (2,8), кадры из сферы строительства и недвижимости (3,4), продаж и обслуживания клиентов (3,5), а также туризма и ресторанно-гостиничного направления (3,9).
В числе профицитных – попали специалисты из сферы искусства, развлечений и массмедиа (27,4 резюме на вакансию), кадры из консалтинга (19,1), маркетологи (14,9), высший и средний менеджмент (14,5).
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