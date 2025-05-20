В Свердловской области стало меньше дефицитных профессий

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Профессий, которые сейчас находятся в дефиците на рынке труда Свердловской области, стало меньше.Как рассказали Вечерним ведомостям аналитики hh.ru, в ряде профессиональных областей заметно снизился спрос на кадры. Так, в апреле, по сравнению с мартом, открылось на 11% меньше вакансий для специалистов из сферы безопасности. Реже стали требоваться деятели сферы искусства, развлечений и массмедиа – на 9% меньше вакансий. Востребованность специалистов по закупкам, из сферы автомобильного бизнеса, а также административный персонал снизилась на 7%, кадров из сферы транспорта и логистики – на 5%, ИТ-специалистов, домашнего и обслуживающего персонала – на 4%.При этом на 10% вырос спрос на медиков, на 4% на высший и средний менеджмент, на 1% на специалистов из сферы добычи сырья, туризма и ресторанно-гостиничного направления.Самыми востребованными оказались при этом представители продаж и обслуживания клиентов – на них приходится 23% от всех вакансий, рабочий персонал – 20%, а также специалисты из таких областей как «Производство, сервисное обслуживание» (18%), «Строительство, недвижимость» (16%) и «Розничная торговля» (13%).По итогам апреля в Свердловской области в среднем на одну вакансию приходилось 4,5 активных резюме, что соответствует значениям нормы (4,0–7,9 резюме на вакансию).В списке дефицитных профессий остаются медики (1,4 резюме на вакансию), специалисты из сферы розничной торговли (1,5), производственники (2,8), кадры из сферы строительства и недвижимости (3,4), продаж и обслуживания клиентов (3,5), а также туризма и ресторанно-гостиничного направления (3,9).В числе профицитных – попали специалисты из сферы искусства, развлечений и массмедиа (27,4 резюме на вакансию), кадры из консалтинга (19,1), маркетологи (14,9), высший и средний менеджмент (14,5).