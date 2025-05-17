Заморозки ночью и до +27 днём: синоптики рассказали о погоде в Екатеринбурге и области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области последняя неделя мая начнётся с перепадов температур, кратковременных дождей и порывистого ветра. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское УГМС» в прогнозе на 26–28 мая.В понедельник, 26 мая, по области ожидается переменная облачность и местами кратковременные дожди. Западный ветер днём усилится до 14 м/с. Температура ночью от +4 до +9°, в низинах возможны заморозки до -2°. Днём воздух прогреется до 17–22°, при плотной облачности — не выше 12°.В Екатеринбурге в этот день обойдётся без существенных осадков. Температура ночью составит около +7°, днём ожидается до +22°.Во вторник и среду, 27 и 28 мая, в регионе сохранится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер усилится до 15–18 м/с. Температура ночью составит от +8 до +16°, днём — от 20 до 27°.В Екатеринбурге осадки в эти дни маловероятны. Во вторник ночью ожидается около +12°, днём — до +24°. В среду — до +15° ночью и до +26° днём.