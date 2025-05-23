В Свердловской области 19 тысяч подростков смогут трудоустроиться летом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Более 19 тысяч подростков из Свердловской области смогут устроиться на работу в летние месяцы 2025 года. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области со ссылкой на заседание антинаркотической комиссии.Для школьников подготовлены вакансии садовников, делопроизводителей, курьеров, администраторов, кухонных и подсобных рабочих. Подростки будут задействованы в озеленении территорий, благоустройстве дворов, восстановлении газонов, реставрации книг в библиотеках и других видах сезонных работ.По информации департамента по труду и занятости населения, подростки будут зарабатывать от 5 до 15 тысяч рублей в месяц в зависимости от продолжительности и характера работы. При трудоустройстве через центры занятости несовершеннолетним дополнительно полагается материальная поддержка от государства — около 3 тысяч рублей. На реализацию программы из областного бюджета выделено свыше 50 миллионов рублей.