На трассе Екатеринбург–Алапаевск выпал снег: водителей просят быть осторожнее

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает об осложнении погодных условий на дорогах региона. Несмотря на весеннюю погоду, сегодня в районе 142-го километра трассы Екатеринбург–Реж–Алапаевск зафиксированы обильные снегопады.Как сообщает ведомство, в Алапаевском районе возможны ночные заморозки, температура воздуха может опуститься до околонулевых значений. Это создаёт риск гололедицы, особенно в тёмное время суток.Автомобилистам, уже перешедшим на летние шины, рекомендуют отказаться от дальних поездок в ночные часы. В Госавтоинспекции подчёркивают, что такие погодные колебания опасны: водители, привыкшие к весенним условиям, могут не быть готовы к внезапному возвращению зимней обстановки на дорогах.