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На трассе Екатеринбург–Алапаевск выпал снег: водителей просят быть осторожнее

19.14 Суббота, 24 мая 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает об осложнении погодных условий на дорогах региона. Несмотря на весеннюю погоду, сегодня в районе 142-го километра трассы Екатеринбург–Реж–Алапаевск зафиксированы обильные снегопады.

Как сообщает ведомство, в Алапаевском районе возможны ночные заморозки, температура воздуха может опуститься до околонулевых значений. Это создаёт риск гололедицы, особенно в тёмное время суток.

Автомобилистам, уже перешедшим на летние шины, рекомендуют отказаться от дальних поездок в ночные часы. В Госавтоинспекции подчёркивают, что такие погодные колебания опасны: водители, привыкшие к весенним условиям, могут не быть готовы к внезапному возвращению зимней обстановки на дорогах.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:01 Суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве семьи в новогоднюю ночь в Каменске-Уральском 32 года назад
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12:46 В Махнево спасён ребёнок, снесённый течением: МЧС Свердловской области сообщает о 14 пожарах за сутки
12:23 Жителя Красноуральска будут судить за ложные звонки о террористических актах
11:36 С 1 июня в Екатеринбурге изменятся маршруты девяти автобусов
20:50 Судью-взяточника Тавдинский районный суд на свободу не отпустил
20:38 «Секретный» квартирник пройдёт в Саду Казанцева
20:11 Спрос на «Семейную ипотеку» увеличился более чем в 2 раза
20:08 Экс-замглавы Каменска-Уральского арестован за взятку при ремонте теплосетей
19:50 Врачи Екатеринбурга не позволили организму пациентки «пожрать самоё себя»
18:57 Париж 100-летней давности зазвучит в стенах екатеринбургского музея
18:30 Всего в двух из 8 свердловских пожаров четверга горели жилые дома
17:50 В СМИ сообщают о повторной попытке Екатеринбурга закупить трамваи
17:25 Заморозки ожидаются в Свердловской области
17:18 В Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения Генплана города
17:01 В дело уральской блогерши вошло более 200 эпизодов мошенничества
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14:46 Юные екатеринбуржцы 14-17 лет стали чаще публиковать резюме в поисках работы
14:21 В свердловском отделении Социального фонда рассказали о способе получения компенсации полиса ОСАГО для граждан с инвалидностью
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