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На трассе Екатеринбург–Алапаевск выпал снег: водителей просят быть осторожнее
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает об осложнении погодных условий на дорогах региона. Несмотря на весеннюю погоду, сегодня в районе 142-го километра трассы Екатеринбург–Реж–Алапаевск зафиксированы обильные снегопады.
Как сообщает ведомство, в Алапаевском районе возможны ночные заморозки, температура воздуха может опуститься до околонулевых значений. Это создаёт риск гололедицы, особенно в тёмное время суток.
Автомобилистам, уже перешедшим на летние шины, рекомендуют отказаться от дальних поездок в ночные часы. В Госавтоинспекции подчёркивают, что такие погодные колебания опасны: водители, привыкшие к весенним условиям, могут не быть готовы к внезапному возвращению зимней обстановки на дорогах.
Как сообщает ведомство, в Алапаевском районе возможны ночные заморозки, температура воздуха может опуститься до околонулевых значений. Это создаёт риск гололедицы, особенно в тёмное время суток.
Автомобилистам, уже перешедшим на летние шины, рекомендуют отказаться от дальних поездок в ночные часы. В Госавтоинспекции подчёркивают, что такие погодные колебания опасны: водители, привыкшие к весенним условиям, могут не быть готовы к внезапному возвращению зимней обстановки на дорогах.
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