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Екатеринбуржцы потеряли за неделю более 21 миллиона рублей из-за мошенников

16.33 Суббота, 24 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Жители Екатеринбурга за неделю лишились более 21 миллиона рублей, став жертвами дистанционных мошенников. Как сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в связи с ростом числа преступлений полиция начала масштабную профилактическую операцию.

Один из самых случаев зафиксированный на этой неделе: 60-летняя горожанка перевела мошенникам 4 миллиона 175 тысяч рублей, из которых 2 миллиона 475 тысяч — кредитные средства. Аферисты представились «сотрудниками Росфинмониторинга» и «ФСБ», заявили о попытке несанкционированного снятия средств и убедили женщину перевести накопления и кредитные деньги на якобы «безопасный счёт». После перевода связаться с ними уже не удалось.

Во втором случае жертвой стал 12-летний школьник. Он познакомился в телеграме с «девочкой», а затем получил сообщение от мужчины в военной форме. После этого ребёнку позвонил человек, назвавшийся «сотрудником ФСБ», а затем — якобы «сотрудницей ФНС». Они убедили мальчика рассказать, где родители хранят деньги с целью их проверки на «финансирование вражеского государства». Школьник вскрыл сейф и перевёл аферистам 380 тысяч рублей. Лишь после обнаружения пропажи родители узнали, что произошло.

В обоих эпизодах возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:23 Жителя Красноуральска будут судить за ложные звонки о террористических актах
11:36 С 1 июня в Екатеринбурге изменятся маршруты девяти автобусов
20:50 Судью-взяточника Тавдинский районный суд на свободу не отпустил
20:38 «Секретный» квартирник пройдёт в Саду Казанцева
20:11 Спрос на «Семейную ипотеку» увеличился более чем в 2 раза
20:08 Экс-замглавы Каменска-Уральского арестован за взятку при ремонте теплосетей
19:50 Врачи Екатеринбурга не позволили организму пациентки «пожрать самоё себя»
18:57 Париж 100-летней давности зазвучит в стенах екатеринбургского музея
18:30 Всего в двух из 8 свердловских пожаров четверга горели жилые дома
17:50 В СМИ сообщают о повторной попытке Екатеринбурга закупить трамваи
17:25 Заморозки ожидаются в Свердловской области
17:18 В Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения Генплана города
17:01 В дело уральской блогерши вошло более 200 эпизодов мошенничества
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