Екатеринбуржцы потеряли за неделю более 21 миллиона рублей из-за мошенников

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга за неделю лишились более 21 миллиона рублей, став жертвами дистанционных мошенников. Как сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в связи с ростом числа преступлений полиция начала масштабную профилактическую операцию.Один из самых случаев зафиксированный на этой неделе: 60-летняя горожанка перевела мошенникам 4 миллиона 175 тысяч рублей, из которых 2 миллиона 475 тысяч — кредитные средства. Аферисты представились «сотрудниками Росфинмониторинга» и «ФСБ», заявили о попытке несанкционированного снятия средств и убедили женщину перевести накопления и кредитные деньги на якобы «безопасный счёт». После перевода связаться с ними уже не удалось.Во втором случае жертвой стал 12-летний школьник. Он познакомился в телеграме с «девочкой», а затем получил сообщение от мужчины в военной форме. После этого ребёнку позвонил человек, назвавшийся «сотрудником ФСБ», а затем — якобы «сотрудницей ФНС». Они убедили мальчика рассказать, где родители хранят деньги с целью их проверки на «финансирование вражеского государства». Школьник вскрыл сейф и перевёл аферистам 380 тысяч рублей. Лишь после обнаружения пропажи родители узнали, что произошло.В обоих эпизодах возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».