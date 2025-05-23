Жителя Нижнего Тагила оштрафовали за пикет до разрешённого времени

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле суд оштрафовал местного жителя за проведение одиночного пикета до начала разрешённого законом времени. Постановление вынес Ленинский районный суд города, сообщает Свердловский областной суд.По материалам дела, 22 мая Михаил Хитрин вышел с одиночным пикетом на Театральную площадь. Акция продолжалась с 6:32 до 7:00 утра, что нарушает положения федерального закона №54-ФЗ, ограничивающего время проведения публичных мероприятий с 7:00 до 22:00 по местному времени.Во время пикета Хитрин использовал визуальные материалы, размещённые, в том числе, на выдвижной удочке-спиннинге. За это нарушение на него составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия).Суд признал Михаила Хитрина виновным и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. Плакаты, использованные во время акции, изъяты и помещены в материалы дела. При вынесении решения суд учёл, что правонарушение совершено впервые, а мужчина признал вину.