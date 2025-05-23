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Екатеринбургские школьники и родители обращаются в храмы перед ЕГЭ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Перед сдачей Единого государственного экзамена школьники и их родители всё чаще приходят в храмы Екатеринбурга с просьбой провести молебен. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своём телеграм-канале.
Также митрополит упомянул ситуацию в одной из екатеринбургских гимназий: у школьницы при входе в экзаменационный кабинет якобы изъяли икону. Отметим, что в Министерстве образования Свердловской области опровергли эту информацию, сообщив, что перед экзаменом девушка сама выложила икону на стол для питьевой воды до входа в аудиторию. По словам представителей министерства, школьница не задавала сотрудникам пункта проведения экзамена вопросов о том, можно ли взять икону с собой.
Митрополит отметил, что икона может выполнять функцию психологической поддержки. Он также призвал обратить внимание на возможную перегрузку школьников: «Если дети понесли на экзамен таблетки и иконы, возможно, с этим экзаменом или с ажиотажем вокруг него что-то не так?».
Также митрополит упомянул ситуацию в одной из екатеринбургских гимназий: у школьницы при входе в экзаменационный кабинет якобы изъяли икону. Отметим, что в Министерстве образования Свердловской области опровергли эту информацию, сообщив, что перед экзаменом девушка сама выложила икону на стол для питьевой воды до входа в аудиторию. По словам представителей министерства, школьница не задавала сотрудникам пункта проведения экзамена вопросов о том, можно ли взять икону с собой.
Митрополит отметил, что икона может выполнять функцию психологической поддержки. Он также призвал обратить внимание на возможную перегрузку школьников: «Если дети понесли на экзамен таблетки и иконы, возможно, с этим экзаменом или с ажиотажем вокруг него что-то не так?».
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