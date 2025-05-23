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Екатеринбургские школьники и родители обращаются в храмы перед ЕГЭ

14.24 Суббота, 24 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Перед сдачей Единого государственного экзамена школьники и их родители всё чаще приходят в храмы Екатеринбурга с просьбой провести молебен. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своём телеграм-канале.

Также митрополит упомянул ситуацию в одной из екатеринбургских гимназий: у школьницы при входе в экзаменационный кабинет якобы изъяли икону. Отметим, что в Министерстве образования Свердловской области опровергли эту информацию, сообщив, что перед экзаменом девушка сама выложила икону на стол для питьевой воды до входа в аудиторию. По словам представителей министерства, школьница не задавала сотрудникам пункта проведения экзамена вопросов о том, можно ли взять икону с собой.

Митрополит отметил, что икона может выполнять функцию психологической поддержки. Он также призвал обратить внимание на возможную перегрузку школьников: «Если дети понесли на экзамен таблетки и иконы, возможно, с этим экзаменом или с ажиотажем вокруг него что-то не так?».

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:23 Жителя Красноуральска будут судить за ложные звонки о террористических актах
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20:50 Судью-взяточника Тавдинский районный суд на свободу не отпустил
20:38 «Секретный» квартирник пройдёт в Саду Казанцева
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17:50 В СМИ сообщают о повторной попытке Екатеринбурга закупить трамваи
17:25 Заморозки ожидаются в Свердловской области
17:18 В Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения Генплана города
17:01 В дело уральской блогерши вошло более 200 эпизодов мошенничества
16:10 Фигуранта дела о похищении девушек в Каменске-Уральске оставили под стражей
15:24 Сбитая грузовиком четырёхлетняя девочка в Берёзовском скончалась в машине скорой
15:04 За снятием номеров с кикшерингового самоката заметили подростков в Екатеринбурге
14:46 Юные екатеринбуржцы 14-17 лет стали чаще публиковать резюме в поисках работы
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