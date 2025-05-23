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С 1 июня в Екатеринбурге изменятся маршруты девяти автобусов
Фото: Администрация города Екатеринбурга
С начала лета в Екатеринбурге вступят в силу изменения на девяти автобусных маршрутах. Как сообщили в Департаменте информационной политики Екатеринбурга, коррективы коснутся маршрутов №№ 40, 43, 46, 50, 55, 59, 67, 78 и 83. Решение принято на основе анализа пассажиропотока, проведённого специалистами городского департамента транспорта и Центра управления перевозками.
Целью корректировок стало повышение эффективности маршрутов и улучшение транспортной доступности для горожан. В некоторых случаях автобусы продлят, в других — изменят схему движения или перенесут остановки.
Вот как теперь будет организована работа общественного транспорта.
Маршрут № 40 будет продлён до остановки «УрФУ» по улице Мира. Автобусы № 43 перестанут заезжать на ВИЗ и поедут по улице Токарей в обе стороны. Для № 46 изменится конечная: вместо «ТЦ Лента» транспорт будет ходить до остановки «Ландау» по улице Рябинина.
Маршрут № 50 теперь продлевается до остановки «Широкая речка», добавляются новые остановки — «Евгения Савкова» и «Архитектора Белянкина». № 55 также станет длиннее — он дойдёт до «посёлка Мичуринский (сады)» с целым рядом новых остановок в обоих направлениях.
Автобусы № 59 изменят путь, вместо улиц Краснолесья и де Геннина они поедут по Вонсовского и Чкалова. На маршруте появятся остановки «ЖК Балтийский», «Лесопарк Юго-западный» и другие.
Маршрут № 67 теперь не будет заезжать на «Полюсную» и «7 Ключей», вместо этого движение пройдёт по Таватуйской с новыми остановками — «Маневровая», «Сортировочная», «Надеждинская» и «Таватуйская».
№ 78 перенаправят с улицы Самолётной на Лыжников и Походную — здесь появятся остановки «Лыжников» и «Детский сад».
Наконец, маршрут № 83 при движении в сторону ЖК «Светлый» теперь пройдёт по улицам Кирова, Заводская и Крауля. В «Сосновом бору» он будет курсировать по улицам Лыжников, Молодогвардейцев, Рощинская и Алтайская.
Целью корректировок стало повышение эффективности маршрутов и улучшение транспортной доступности для горожан. В некоторых случаях автобусы продлят, в других — изменят схему движения или перенесут остановки.
Вот как теперь будет организована работа общественного транспорта.
Маршрут № 40 будет продлён до остановки «УрФУ» по улице Мира. Автобусы № 43 перестанут заезжать на ВИЗ и поедут по улице Токарей в обе стороны. Для № 46 изменится конечная: вместо «ТЦ Лента» транспорт будет ходить до остановки «Ландау» по улице Рябинина.
Маршрут № 50 теперь продлевается до остановки «Широкая речка», добавляются новые остановки — «Евгения Савкова» и «Архитектора Белянкина». № 55 также станет длиннее — он дойдёт до «посёлка Мичуринский (сады)» с целым рядом новых остановок в обоих направлениях.
Автобусы № 59 изменят путь, вместо улиц Краснолесья и де Геннина они поедут по Вонсовского и Чкалова. На маршруте появятся остановки «ЖК Балтийский», «Лесопарк Юго-западный» и другие.
Маршрут № 67 теперь не будет заезжать на «Полюсную» и «7 Ключей», вместо этого движение пройдёт по Таватуйской с новыми остановками — «Маневровая», «Сортировочная», «Надеждинская» и «Таватуйская».
№ 78 перенаправят с улицы Самолётной на Лыжников и Походную — здесь появятся остановки «Лыжников» и «Детский сад».
Наконец, маршрут № 83 при движении в сторону ЖК «Светлый» теперь пройдёт по улицам Кирова, Заводская и Крауля. В «Сосновом бору» он будет курсировать по улицам Лыжников, Молодогвардейцев, Рощинская и Алтайская.
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