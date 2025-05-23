Судью-взяточника Тавдинский районный суд на свободу не отпустил

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Тавдинский районный суд Свердловской области отклонил ходатайство бывшего судьи Арбитражного суда региона Олега Гаврюшина об условно-досрочном освобождении. Решение принято на основании заключения прокурора, курирующего соблюдение законов в исправительных учреждениях, — он возразил против УДО.Напомним, в декабре 2019 года Свердловский областной суд приговорил Гаврюшина к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 14 миллионов рублей (такова была сумма взятки). Экс-судью признали виновным по частям 3 статьи 30 и 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации — покушение на получение взятки в особо крупном размере.Согласно материалам дела, в январе 2018 года Гаврюшин, занимая должность судьи, потребовал от представителя коммерческой организации 5% от суммы, подлежащей взысканию с налоговой службы — свыше 326 миллионов рублей. За это он пообещал принять решение в пользу компании в рамках арбитражного разбирательства. В мае 2018 года судья действительно вынес нужное решение, после чего его посредник получил часть денег — 150 тысяч рублей и муляж оставшейся суммы — более 13,8 миллиона. Преступление было пресечено в момент передачи денег благодаря сотрудникам Управления Федеральной службы безопасности.Сейчас Гаврюшин, отбыв значительную часть срока, попытался выйти на свободу досрочно. Однако, по словам прокурора, цели уголовного наказания достигнуты не были: осуждённый не продемонстрировал должного раскаяния и не предпринял достаточных усилий для выплаты штрафа. На момент заседания ему оставалось провести в колонии ещё 2 года 6 месяцев и 20 дней.Суд поддержал позицию обвинения, отклонив ходатайство и оставив Гаврюшина в исправительной колонии строгого режима.