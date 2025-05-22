Возрастное ограничение 18+

Врачи Екатеринбурга не позволили организму пациентки «пожрать самоё себя»

19.50 Пятница, 23 мая 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Минздрав Свердловской области через информационный ресурс «Здоровье уральцев» поделился историей редкой болезни, обнаруженной у местной жительницы, и борьбы врачей с недугом.

История эта началась с того, что 49-летняя женщина попала в хирургическое отделение одной из городских больниц. У неё были выраженные симптомы воспаления: лихорадка, озноб, боли в левом подреберье и крайняя слабость. Компьютерная томография выявила абсцесс селезёнки и признаки абдоминального сепсиса. Хирурги провели срочную операцию, назначили антибиотики и переливание крови. Однако даже после всех мер состояние пациентки оставалось тяжёлым.

Дальнейшие наблюдения за пациенткой позволили диагностировать редчайшее заболевание — гангренозную пиодермию. Это помогли сделать специалисты Свердловского областного кожно-венерологического диспансера. Приглашённый для консультации опытнейший дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Юрий Бочкарёв, увидев на коже больной язвы фиолетово-розового цвета, предположил, что у женщины гангренозная пиодермия, и предложил начать системную гормональную терапию.

Диагноз подтвердил консилиум врачей, в том числе по результатам гистологического исследования. Болезнь оказалась в особенно тяжёлой форме — с поражением не только кожи, но и внутренних органов. При такой форме лейкоциты и нейтрофилы, составляющие иммунную систему, атакуют собственные ткани организма, вызывая разрушительные воспаления. После начала нового лечения пациентке стало значительно лучше. Полный процесс заживления язв и восстановление длился почти 10 месяцев, но женщина полностью выздоровела.

Как поясняет главный врач Свердловского кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева, гангренозная пиодермия — крайне редкая патология, часто маскирующаяся под другие болезни. Врачам удалось поставить точный диагноз и провести эффективное лечение, потому что была обеспечена слаженная командная работа хирургов и дерматовенерологов.


Гангренозная пиодермия — заболевание, встречающееся с частотой всего 3–10 случаев на миллион человек в год. Благодаря грамотной работе уральских медиков, Свердловская область вошла в мировую медицинскую статистику с примером успешного спасения, — подчёркивает медицинский интернет-ресурс.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Екатеринбургские хирурги спасли новорождённого с пороком ЖКТ из ЯНАО
22 мая 2025
В Краснотурьинске продавщицу «Столото» будут судить за охоту на выигрышные билеты
18 мая 2025
В одной из частных клиник Екатеринбурга скончалась женщина
14 мая 2025
Около 124 тысяч уральцев посетили «Ночь музеев»
19 мая 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Диабетикам Екатеринбурга без предупреждения стали выдавать новый российский инсулин

Хотя переводить на новые препараты должны под строгим контролем врачей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:50 Судью-взяточника Тавдинский районный суд на свободу не отпустил
20:38 «Секретный» квартирник пройдёт в Саду Казанцева
20:11 Спрос на «Семейную ипотеку» увеличился более чем в 2 раза
20:08 Экс-замглавы Каменска-Уральского арестован за взятку при ремонте теплосетей
19:50 Врачи Екатеринбурга не позволили организму пациентки «пожрать самоё себя»
18:57 Париж 100-летней давности зазвучит в стенах екатеринбургского музея
18:30 Всего в двух из 8 свердловских пожаров четверга горели жилые дома
17:50 В СМИ сообщают о повторной попытке Екатеринбурга закупить трамваи
17:25 Заморозки ожидаются в Свердловской области
17:18 В Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения Генплана города
17:01 В дело уральской блогерши вошло более 200 эпизодов мошенничества
16:10 Фигуранта дела о похищении девушек в Каменске-Уральске оставили под стражей
15:24 Сбитая грузовиком четырёхлетняя девочка в Берёзовском скончалась в машине скорой
15:04 За снятием номеров с кикшерингового самоката заметили подростков в Екатеринбурге
14:46 Юные екатеринбуржцы 14-17 лет стали чаще публиковать резюме в поисках работы
14:21 В свердловском отделении Социального фонда рассказали о способе получения компенсации полиса ОСАГО для граждан с инвалидностью
13:41 В Кольцово провели учения по защите при завозе опасного вируса
13:08 СМИ сообщают об ударившей в трамвай с пассажирами молнии в Нижнем Тагиле
12:37 В Екатеринбурге мужчина ударил пенсионерку металлическим прутом и отобрал кошелёк
11:54 Свердловских должников по алиментам начнут вносить в специальный реестр
11:24 Партию нелегальных томатов обнаружили в Екатеринбурге
11:03 На 30 тысяч рублей наказали жителя Нижней Туры за комментарии во «Вконтакте»
10:03 В УГИБДД опровергли информацию о гибели девушки в ДТП на улице Жукова в Екатеринбурге
09:18 Из-за «ЗаБега» 24 мая в Екатеринбурге изменится схема движения четырёх автобусов
20:57 На трёх улицах Верх-Исетского района Екатеринбурга пройдут работы по прокладке водоотвода
20:41 На трое суток арестовали буянившего в Нижнем Тагиле хулигана
Все новости Свердловской области
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
Все новости России и мира
20:50 Судью-взяточника Тавдинский районный суд на свободу не отпустил
20:38 «Секретный» квартирник пройдёт в Саду Казанцева
20:11 Спрос на «Семейную ипотеку» увеличился более чем в 2 раза
20:08 Экс-замглавы Каменска-Уральского арестован за взятку при ремонте теплосетей
19:50 Врачи Екатеринбурга не позволили организму пациентки «пожрать самоё себя»
18:57 Париж 100-летней давности зазвучит в стенах екатеринбургского музея
18:30 Всего в двух из 8 свердловских пожаров четверга горели жилые дома
17:50 В СМИ сообщают о повторной попытке Екатеринбурга закупить трамваи
17:25 Заморозки ожидаются в Свердловской области
17:18 В Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения Генплана города
17:01 В дело уральской блогерши вошло более 200 эпизодов мошенничества
16:10 Фигуранта дела о похищении девушек в Каменске-Уральске оставили под стражей
15:24 Сбитая грузовиком четырёхлетняя девочка в Берёзовском скончалась в машине скорой
15:04 За снятием номеров с кикшерингового самоката заметили подростков в Екатеринбурге
14:46 Юные екатеринбуржцы 14-17 лет стали чаще публиковать резюме в поисках работы
14:21 В свердловском отделении Социального фонда рассказали о способе получения компенсации полиса ОСАГО для граждан с инвалидностью
13:41 В Кольцово провели учения по защите при завозе опасного вируса
13:08 СМИ сообщают об ударившей в трамвай с пассажирами молнии в Нижнем Тагиле
12:37 В Екатеринбурге мужчина ударил пенсионерку металлическим прутом и отобрал кошелёк
11:54 Свердловских должников по алиментам начнут вносить в специальный реестр
11:24 Партию нелегальных томатов обнаружили в Екатеринбурге
11:03 На 30 тысяч рублей наказали жителя Нижней Туры за комментарии во «Вконтакте»
10:03 В УГИБДД опровергли информацию о гибели девушки в ДТП на улице Жукова в Екатеринбурге
09:18 Из-за «ЗаБега» 24 мая в Екатеринбурге изменится схема движения четырёх автобусов
20:57 На трёх улицах Верх-Исетского района Екатеринбурга пройдут работы по прокладке водоотвода
20:41 На трое суток арестовали буянившего в Нижнем Тагиле хулигана
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK