Врачи Екатеринбурга не позволили организму пациентки «пожрать самоё себя»

Как поясняет главный врач Свердловского кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева, гангренозная пиодермия — крайне редкая патология, часто маскирующаяся под другие болезни. Врачам удалось поставить точный диагноз и провести эффективное лечение, потому что была обеспечена слаженная командная работа хирургов и дерматовенерологов.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Минздрав Свердловской области через информационный ресурс «Здоровье уральцев» поделился историей редкой болезни, обнаруженной у местной жительницы, и борьбы врачей с недугом.История эта началась с того, что 49-летняя женщина попала в хирургическое отделение одной из городских больниц. У неё были выраженные симптомы воспаления: лихорадка, озноб, боли в левом подреберье и крайняя слабость. Компьютерная томография выявила абсцесс селезёнки и признаки абдоминального сепсиса. Хирурги провели срочную операцию, назначили антибиотики и переливание крови. Однако даже после всех мер состояние пациентки оставалось тяжёлым.Дальнейшие наблюдения за пациенткой позволили диагностировать редчайшее заболевание — гангренозную пиодермию. Это помогли сделать специалисты Свердловского областного кожно-венерологического диспансера. Приглашённый для консультации опытнейший дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Юрий Бочкарёв, увидев на коже больной язвы фиолетово-розового цвета, предположил, что у женщины гангренозная пиодермия, и предложил начать системную гормональную терапию.Диагноз подтвердил консилиум врачей, в том числе по результатам гистологического исследования. Болезнь оказалась в особенно тяжёлой форме — с поражением не только кожи, но и внутренних органов. При такой форме лейкоциты и нейтрофилы, составляющие иммунную систему, атакуют собственные ткани организма, вызывая разрушительные воспаления. После начала нового лечения пациентке стало значительно лучше. Полный процесс заживления язв и восстановление длился почти 10 месяцев, но женщина полностью выздоровела.Гангренозная пиодермия — заболевание, встречающееся с частотой всего 3–10 случаев на миллион человек в год. Благодаря грамотной работе уральских медиков, Свердловская область вошла в мировую медицинскую статистику с примером успешного спасения, — подчёркивает медицинский интернет-ресурс.