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За снятием номеров с кикшерингового самоката заметили подростков в Екатеринбурге
Кадр из видео: Чукреев / t.me/Chukreev1992
В Екатеринбурге заметили двух молодых людей, которые снимали с кикшерингового электросамоката номера. Судя по всему, делали они это не просто так.
Видео с молодым людьми, где видно, как они обдирают номера, опубликовал в своём телеграм-канале член общественной палаты Дмитрий Чукреев, выразивший мнение, что подростки делают это для того, чтобы их не могли идентифицировать и оштрафовать за нарушения. По его словам, молодые люди являются студентами колледжа железнодорожного транспорта.
Общественник также посетовал на бессилие в борьбе с нарушителями на электросамокатах.
Видео с молодым людьми, где видно, как они обдирают номера, опубликовал в своём телеграм-канале член общественной палаты Дмитрий Чукреев, выразивший мнение, что подростки делают это для того, чтобы их не могли идентифицировать и оштрафовать за нарушения. По его словам, молодые люди являются студентами колледжа железнодорожного транспорта.
Общественник также посетовал на бессилие в борьбе с нарушителями на электросамокатах.
«Видимо уже ничего не поможет в борьбе с самокатчиками-нарушителями кроме опыта Челябинска, где силовики за пару часов избавили город от этих драндулетов, просто изъяв все самокаты в рамках уголовного дела»,
– написал Дмитрий Чукреев.
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