За снятием номеров с кикшерингового самоката заметили подростков в Екатеринбурге

– написал Дмитрий Чукреев.

«Видимо уже ничего не поможет в борьбе с самокатчиками-нарушителями кроме опыта Челябинска, где силовики за пару часов избавили город от этих драндулетов, просто изъяв все самокаты в рамках уголовного дела»,