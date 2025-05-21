Юные екатеринбуржцы 14-17 лет стали чаще публиковать резюме в поисках работы





– рассказали Вечерним ведомостям в компании. «В Свердловской области кандидаты 14-17 лет, которые опубликовали резюме на платформе в I квартале 2025 года, чаще всего указывали, что готовы работать промоутерами, курьерами, официантами, продавцами-консультантами и библиотекарями. Также у подростков пользуются популярностью позиции smm-специалистов, бариста, менеджеров по работе с клиентами, работников торгового зала, администраторов»,





– отмечают специалисты платформы. «В частности, несовершеннолетние сотрудники не могут ездить в командировки, работать по ночам или вахтовым методом, а продолжительность их рабочего дня зависит от возраста: в 14-15 лет можно работать по 4 часа в день, в 15-16 лет – по 5 часов, в 16-18 лет – по 7 часов»,

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Подростки Екатеринбурга стали чаще искать работу на онлайн-платформах. Так, количество резюме от соискателей 14-17 лет в этом году выросло в 2,3 раза, следует из исследования Авито Работы (данные за I квартал года).Школьники хотят работать не только во время каникул и не только курьерами. По данным платформы, подростки указывают в своих резюме, что хотели бы работать, например, библиотекарями.В свою очередь работодатели чаще всего предлагают подросткам востребованный массовый персонал в продажах, общепите, индустрии развлечений, туризме, сфере работы с детьми. «В частности, вакансии промоутеров, курьеров, операторов аттракционов, работников сетей быстрого питания, администраторов, озеленителей», – рассказали в пресс-службе платформы.Там напомнили, что к трудоустройству кандидатов до 18 лет предъявляются особые требования закона.Кроме того, родителей школьников, которые заняты поиском работы, рекомендуют изучить отзывы на компанию и разобраться, какая должность предлагается ребёнку, что будет входить в его обязанности и какие будут созданы условия труда.