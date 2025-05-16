В свердловском отделении Социального фонда рассказали о способе получения компенсации полиса ОСАГО для граждан с инвалидностью





– сказали в местном отделении фонда. «Право на возмещение 50% стоимости полиса ОСАГО предусмотрено людям с инвалидностью, в том числе детям с инвалидностью, вне зависимости от установленной группы, если медицинские показания для использования автомобиля утверждены в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА)»,

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В отделении Социального фонда России Свердловской области напомнили о возможности граждан, имеющим инвалидность, компенсировать стоимость полиса ОСАГО.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе регионального отделения фонда, в 2024 компенсацию получили 748 свердловчан.Там также добавили, что выплата может быть предоставлена на одно транспортное средство в период действия страховки, в которой указаны сам льготник или его законный представитель, и не более двух других водителей.Управляющая региональным отделением Социального фонда Елена Альшиц отметила, что решение о предоставлении компенсации принимается в течение пяти дней со дня поступления всех необходимых сведений или со дня подачи заявления на компенсацию. Затем с момента принятия решения также в течение пяти рабочих дней поступает сама выплата.Подробнее о компенсации стоимости ОСАГО можно узнать на официальном сайте СФР в разделе «Инвалидам, владеющим транспортом».По оставшимся вопросам можно обратиться в контакт-центр по телефону –(звонок бесплатный). Звонки принимают с понедельника по четверг – с 8.30 до 17.30, в пятницу – с 8.30 до 16.30.