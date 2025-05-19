В Кольцово провели учения по защите при завозе опасного вируса

Фото: Уральское таможенное управление

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Кольцово отрепетировали действия при завозе опасного вируса. По легенде учения в аэропорту приземлился самолёт, в котором оказался пассажир с симптомами холеры.В тренировке также приняли участие представители таможенной службы, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе управления.Учения начались с того, что экипаж воздушного судна передал в производственно-диспетчерскую службу информацию о пассажире с признаками заболевания. После этого медики, биологи, таможенники и службы организации пассажирских перевозок и наземного обслуживания выдвинулись на изолированную стоянку воздушного судна, где медицинские работники провели осмотр больного и других пассажиров. Предполагаемого заболевшего после этого увезли в изолятор, а контактных с ним пассажиров отделяют от неконтактных. Остальные специалисты параллельно провели дезинфекцию самолёта, багажа и стоянки.